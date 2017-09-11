"Çift sarılı yumurta insanlardaki tek yumurta ikizliğinin karşılığıdır"

İSTANBUL,(DHA)- YUM-BİR Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Sungur, çift sarılı yumurtanın insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını belirterek \"Çift sarılı yumurtada,tek sarılı yumurtanın sarısında bulunan besin öğelerinin iki katı bulunur. Tam anlamıyla insanlardaki tek yumurta ikizinin karşılığıdır\" dedi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Sungur, çift sarılı yumurtanın \'insanın vücut sistemini bozuyor\' yönünde yapılan açıklamaları eleştirerek, çift sarılı yumurtanın insan sağlığına zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışmanın olmadığını söyledi. Metabolizması hızlı olan tavukların genelde çift sarılı yumurta yumurtladığını bildiren Dr. Sungur, \"Tavuklar 22 haftadan itibaren yumurtlamaya başlar, yumurtlama döneminde bazı tavukların metabolizması hızlı olduğu için yaklaşık 25 haftadan sonra 3-4 hafta boyunca bin tavuktan 1 veya 2 tanesinde çift sarılı yumurtaya rastlanır. Metabolizma hızlı olduğu için yumurtalıktan fazla sayıda yumurta, yumurta kanalına düşer yumurtanın oluşum içinde en az 25 saatlik süre gereklidir. Bu süre zarfında tavuk ikinci yumurtlamaya müsait olmadığı için aynı kabuk içerisinde iki tane sarıyı ambalajlar\" diye konuştu.

\"BİN TAVUKTAN BİRİ ÇİFT SARILI YUMURTA YUMURTLAR\"

Çift sarılı yumurtanın tamamen biyolojik durumdan kaynaklandığını aktaran Dr. Sungur, \"Anormal bir durum değildir, biyolojik bir durumdur. İnsanlardaki tek yumurta ikizliğinin karşılığıdır. Her tavuk çift sarılı yumurta yumurtlamaz. 50 veya 100 binlik kümeslerde bin tavuktan biri çift sarılı yumurta yumurtlar ve bu yumurtalar gıda mevzuatına göre tasniflenmek zorunda olduğu için çift sarılı yumurtaya dışarıdan özel muayene ile ışıkla bakarsanız görürsünüz, diğer yumurtalara göre çok iri olur. İri yumurtalar tasnif sırasında ayrılır çift sarılı olarak satılır. Sağlığa zararlı olmakla falan alakası yok\" ifadelerini kullandı.

\"ÜZERİNDE İŞLETME KODU OLMAYAN YUMURTAYI ALMAYIN\"

Tüketicilerin yumurta alırken mutlaka üzerinde işletme kodu olmasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sungur şöyle konuştu:

\"Gıdada ambalaj çok önemlidir. Yumurtada da öyle, tüketicilere söyleyeceğim tek şey ticari işletmelerin hepsi Tarım Bakanlığı\'nın denetimi altında belli periyotlarla denetleniyor. Gezen tavuk yumurtası diye bir şey söz konusu değil. Yumurtaların üzerinde 14 haneli bir işletme kodu olması lazım. TR ile başlayan sonra il kodu, arkasından işletme kodu bulunması şart, yoksa yumurta almayın. Organik yumurta üretiminde de bu kod olması zorundadır. Gezen tavuk yumurtası tamamen ticari amaçlı uydurulmuş, nerede, nasıl üretildiği ve ne yediği belli olmayan tavuklardır. Yumurtanın üstüne kodu yazılınca üretici ve bakanlık yumurtaya kefil oluyor.Pazardan bile yumurta alınıyorsa mutlaka üzerinde numara olması gerekiyor\"

\"YUMURTANIN YÜZDE 30\'UNU YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ HİÇBİRİ GERİ DÖNMEDİ\"

Vatandaşların gönül rahatlığıyla yumurta tüketebileceğini dile getiren Dr. Sungur, \"Yumurtanın yüzde 30\'unu 20 ülkeye ihraç ediyoruz. 10 yıldır ihracatımız artarak devam ediyor. Bugüne kadar hiçbir ülkeden ürünümüz dönmedi. En ucuz protein kaynağını karalamanın anlamı yok.Ortada bilimsel bir çalışa yokken tüketicileri korkutup; en değerli proteinden mahrum bırakmanın iyi niyetle bağdaşmadığını düşünüyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

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