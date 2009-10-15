"Ceylan'ın tahrası incelenmedi"

Ceylan’ın ölümüne neden olarak gösterilen bombaatara vurduğu ‘tahra’nın incelenmediği ortaya çıktı. Delil olarak bile alınmayan aletin tutacak kısmında küçük bir hasar olması da dikkat çekti.



Diyarbakır Lice’de koyunlarını otlatırken bomba atar mühimmatına elindeki tahra ile vurması sonucu ölen 12 yaşındaki Ceylan’ın ölümüyle ilgili tartışma büyüyor. Ceylan’ın ölümünün ardından olay yerine ilk giden ağabeyi Rıfat Önkol, kızkardeşinin bombaatara vurduğu iddia edilen tahranın savcılık tarafından incelenmediğini iddia etti. Olaydaki en büyük delil kabul edilen tahranın kendilerinde olduğunu söyleyen ağabey Önkol ilginç iddialarda bulundu.



Fotoğraftan inceleme yapıldı



Olay gün savcının güvenlik gerekçesiyle olay yerine bil gelmediğini, kendi yerine imamı gönderdiğini belirten Önkol “imamın çektiği fotoğraflardan olay yeri inceleme raporunu hazırladı. Bu sırada kardeşimin cesedinin yanında duran tahra alınıp, incelenmedi ve bize verildi. Savcı aradan üç gün geçtikten sonra 5 helikopterle olay yerine geldi. Ama bizden tahrayı yine istemedi. Sadece bize, ‘siz hepiniz PKK yandaşlarısınız’ diye suçlamalarda bulundu” dedi.



Savcı tehdit etti iddiası



Önkol, olay günü Ceylan’ın cesedi ile birlikte savcının yanına gittiklerinde, savcının kendilerini olay yerinden delil toplamadıkları gerekçesiyle azarladığını belirttti. Önkol, savcıya ”Biz zaten kardeşimizin parçalarını ellerimizle toplayıp, acımızı yaşayamadan buraya geldik, siz olay yerine bile gelmediniz, neyin hesabını soruyorsunuz?” diye cevap verdiğini anlattı. Ağabey Önkol bu cevap üzerine savcınının kendilerine “Sen kızın yakın akrabası olmasan, ben senin hakkında yapılacak işlemi bilirdim ama dua et, abisisin” cevabını verdiğini iddia etti.



Delil olarak bile almadılar



Ceylan Önkol’un avukatı Av. Serdar Çelebi de tahrayı kendilerinin delil olarak sunmasına rağmen kabul edilmediğini belirterek savcılığın kendilerinden hala tahrayı istemediğini de kaydetti.



Bombaya bile dayanıklı tahra!



Tahra ile ilgili başka bir iddia da daha bulunan abi Önkol, “Yapılan açıklamaya göre Ceylan elindeki tahra ile bombaya vurup, onun patlamasına neden olmuş. Tahra dediğimiz alet ucu çengel gibi sopası da düz olan bir cisim. Tahrayla ağaçları otları budarız ve çengel olan kısmı keskin olduğu için her zaman sopasından tutarız. Ama Ceylan’ın tahrasında ki bomba tesiriyle oluştuğu iddia edilen çökme sopa kısmında. Yani bu durumda Ceylan tahranın çengel kısmını tutarak bombaya vurması lazım. Bunu niye yapsın ki, öyle tutsa zaten eli kesilirdi. Ayrıca Ceylan sopayı öyle tutmayacak kadar deneyim sahibi. Bu da rapordaki iddiayı çürütüyor” dedi.