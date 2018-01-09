"Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme zaman alır"

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara son yıllarda sıkça yapılan burun estetiği ameliyatları sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Erkara, iki saatlik bir ameliyat süresinin ardından iyileşmenin 6 ay kadar bir zaman aldığını söyledi.

Burun estetiği yaptırmaya karar verildikten sonra doktor ve teknikleri hakkında araştırma yapıldığını belirten Op. Dr. Defne Erkara \"Bu süreçte bilinmesi gereken çok önemli bir husus da ameliyat sonrası kişiyi neler bekliyor? O süreçte çekilecek sıkıntılar nelerdir? Burun estetiği ameliyatı son 1-2 yıldır inanılmaz derecede arttı, artık sokakta burnu atelli kişileri görmeye alıştık\" dedi.

AMELİYAT ORTALAMA 2 SAAT SÜRÜYOR

Estetik burun ameliyatı ve hemen sonrasında bilgiler veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara şunları söyledi:

‘’Ortalama 2 saatlik bir ameliyat sonrasında hasta odasına alınır. Anestezinin etkisi tamamen geçtikten sonra ki bu yaklaşık 2-4 saattir, yemek yenebilir. Bir gece mutlaka hastanede kalmakta yarar var. Burun üzerinde atel, içinde ortası delik silikon tampon olacak, artık eskisi kadar ağrı, morluk görmüyoruz. Ameliyat teknikleri ve ilaçlar çok gelişti. Çok düşük bir ihtimal kanama olabilir. Bu gibi durumlarda hemen müdahale edebilmek için 1 gece hastanede yatış önerilmekte ve yoğun soğuk uygulama yapılması gerekiyor.\"

‘’BURUN ESTETİĞİ OPERASYONUNDAN SONRAKİ 1 HAFTA’’

Erkara, ‘’Burun ameliyatının ertesi günü hasta eve gönderilir. Verilen ilaçları düzenli kullanmak çok önemli. Ağır işler yapmamak koşuluyla kendi işini kendi görebilir. Yemek yiyebilir, gülebilir, tuvalete gidebilir. Fakat 1 hafta kadar duş istemiyoruz. Buruna su değmeden vücut yıkanabilir. Kuaförde saçlar burunu ıslatmamak koşuluyla yıkanabilir. 1 haftanın sonunda yapılan kontrolde burun üzerindeki atel ve içindeki tampon çıkartılır. Doktorun önerisine göre sprey ve diğer ilaçlar devam edilir. Bu dönemin sonunda hastanın durumuna göre burun masajına başlanabilir. Burada her doktorun görüşü ve her hastanın durumu farklıdır. Doktorun önerisine göre hareket etmek gerekir’’ dedi.

\"BİR AY BOYUNCA DENİZ, HAVUZ VE SAUNADAN UZAK DURUN\"

Burun estetiği sonrası 1 ay boyunca hamam, deniz, havuz ve sauna gibi aktivitelerin önerilmediğine dikkat çeken Op. Dr. Defne Erkara, bu aktivitelerin şişliği arttırabileceğini, ayrıca 1 ay kadar güneşten çok iyi korunmak gerektiğini söyledi.

Dışarıya çıkarken şapka giymenin iyi olacağını, 1 ay ağır sporlardan uzak durmak gerektiğini, fakat yürüyüşlerin 1 hafta sonra yapılabileceğini ifade eden Erkara, yatış pozisyonunun 1 ay boyunca sırt üstü ve yüksek yastıkla olmasında yarar olduğunu, böylece ödemlerin hızlı çözülmesinin sağlanabileceğini söyledi.

\"KALIN DERİLİ BURUNLARDA ÖDEMİN İYİLEŞMESİ DAHA UZUN SÜRÜYOR\"

Burun estetiği sonrası ödemlerin genelde ilk 1 ayda büyük oranda, 6 ayda ise tamamen geçtiğini ifade eden Op. Dr. Defne Erkara, bunun tek istisnasının kalın derili burunlar olduğunu belirtti.

Kalın derili burunlarda ödemlerin 18 ay kadar sürebildiğini, bu süreçte buruna gelebilecek darbelerden çok iyi korunmak gerektiğinin altını çizen Erkara, kalabalık yerlerde ve özellikle yüksek bir yere eşya koyup alırken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Erkara ‘’6 ay bitince artık burun tamamen iyileşmiş kabul edilir ve normal yaşama geri dönülebilir. İş ve sosyal hayatınızın etkilenmeyeceği bir dönemde ameliyat olunması gerekir’’ diye konuştu.

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