-"Bu evlada hakkını helal eder misin?" BATMAN (A.A) - 28.09.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bu silahı çekenin annesine seslenmek istiyorum. Masum canlara kıyan bebekleri öldüren bu evlada hakkını helal eder misin?'' dedi. Batman Valisi Ahmet Turhan'ı ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Şahin, bazı BDP'li kadın milletvekillerinin teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru'nun (4) ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiklerini hatırlattı. Ziyarete ilişkin BDP'li milletvekillerinden beklentilerini aktaran Şahin, ''Kadın bakış açısıyla, kadın vicdanı ile orada iki saat oturup o acıyı paylaştıktan sonra dışarı çıkıp 'PKK terör örgütüdür' demelerini beklediğini'' söyledi. Masumiyete silah sıkabilen korkunç bir terör örgütü ile karşı karşıya olduklarını belirten Şahin, artık bu acıların bitmesi, gözyaşlarının dinmesi, bu canların yanmaması için hükümet olarak mücadele ettiklerini vurguladı. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin canilere gereken dersi vereceğini kaydeden Şahin, şunları söyledi: ''Şimdi bu masumiyeti, silah kaldırmış, 8 aylık bir bebeği öldürmüş, 4 yaşında bir kızı öldürmüş, 35 yaşında bir anneyi öldürmüş, 3 çocuğu yetim bırakmış, bu silahı çekenin annesine seslenmek istiyorum. Bu evlada hakkını helal eder misin? diye sormak istiyorum. Artık bizim bunların amaçlarını ortaya çıkarmak, emellerini ve maskelerinin düşürmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olan da bu bölgenin kadınlarıdır. Bölgenin kadınlarının öz güveni sağduyusunu ferasetini, kadın bakış açısını, fedakarlığını, vicdanını ve aklını çok önemsiyorum. Aklına ve vicdanına sorduğu zaman kendine vereceği cevap bizim çözüm yolumuz olacak.'' Masumiyete kurşun sıkılmışken, terör örgütünün insanların kafasını karıştırıp, saldırıda ölen kadın ve çocuğun polis tarafından öldürüldüğü şeklinde fitne yaydıklarına dikkati çeken Şahin, bu konudaki üzüntüsünü dile getirerek, ''Zulüm ile bir yere varılmaz. Yaklaşık 10 yıldan beri hiçbir şeyi reddetmedik, her türlü ayırımcılığı reddettik. Her türlü ayırımcılığa karşı mücadele ettik. İlkel politikalarına artık yol verdik, sorununuz neyse gelin beraber çözelim diye'' şeklinde konuştu. Bakan Fatma Şahin, ziyaretin ardından hastanede tedavileri süren Talat Doru ve kızını ziyaret etti.