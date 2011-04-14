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Yaşam

"BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ" GALASI YAPILDI ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 02:47

-"BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ" GALASI YAPILDI ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' filminin başkent galası yapıldı. AFM Cepa Sinemaları'nda yapılan galaya filmin yönetmeni Seyfi Teoman ve oyunculardan İlker Aksum ile Güneş Sayın da katıldı. Yönetmen Teoman, filmin gösterimi öncesi yaptığı kısa konuşmada, kendileri için filmin Ankara gösteriminin çok önemli olduğunu ve seyircinin tepkisini çok merak ettiklerini söyledi. Daha sonra filmin gösterimine geçildi. Barış Bıçakçı'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve Ankara'da çekilen filmin konusu şöyle: ''Lise yıllarından beri yakın arkadaş olan, 30'lu yaşların sonundaki Ender ve Çetin'in uzun yıllar hayatları farklı yönlere giden iki yakın arkadaştır. Çetin'in yıllar sonra Ankara'ya dönmesiyle bu iki arkadaş çocukluk hayallerini gerçekleştirir ve aynı evde yaşamaya başlarlar. Tam birlikte yeni bir hayat kurmuşlarken, yurtdışında yaşayan arkadaşları Fikret, Türkiye'de tatildeyken bir trafik kazası geçirir ve annesiyle babasını kaybeder. Almanya'ya geri dönmesi gereken Fikret, Ender ve Çetin'den, Ankara'da üniversite öğrencisi olan kız kardeşi Nihal'in okulunu bitirene kadar, yani iki yıl boyunca, onlarla kalmasını ister. Birlikte yaşama hayalleri tam gerçekleşmişken üçüncü birinin eve gelmiş olması ilk başlarda Ender ve Çetin’i rahatsız eder. Ölümlerin travmasını atlatamayan Nihal de onlarla iletişim kurmak istemez ama zamanla birbirlerine alışırlar. Aralarında ev merkezli üçlü bir yakınlık oluşur, beraber vakit geçirmeye ve bundan hoşlanmaya başlarlar. Bir süre sonra kaçınılmaz olan gerçekleşir ve iki yakın arkadaş birbirlerinden habersiz bir şekilde Nihal'e aşık olur. Bu ortak aşklarını fark etmeleri, Ender ve Çetin'i birbirinden uzaklaştırmayacak, tersine onların dostluğunda yeni bir sayfa açacaktır.''

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