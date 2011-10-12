-"Bir yüzü bugüne, diğer yüzü geleceğe bakan nesiller" İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir taraftan bugünü sıkıntıya sokan, mevcut problemleri çözerken, diğer taraftan geleceğin önümüze çıkartabileceği zorluklara karşı kendimizi hazır hale getireceğiz. Bunun yolu da bir yüzü bugünün dünyasına, diğer yüzü geleceğe bakan dinamik nesiller yetiştirmektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul Üniversitesinin (İÜ) yeni akademik yılı açılışı dolayısıyla Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının İÜ ve diğer bütün üniversiteler için hayırlı geçmesini, ayrıca bütün öğrencilere başarılı, hayırlı bir yeni eğitim-öğretim yılı temenni ettiğini söyledi. Her yeni başlangıcın, umut ve heyecan demek olduğunu dile getiren Erdoğan, konu eğitim öğretim olunca bu umut ve heyecanın kampüslerin, okulların, sınıfların ötesine taşarak, bütün bir ülkenin, yediden yetmişe bütün insanların umut ve heyecanı haline geldiğini belirtti. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğitim öğretim kurumları, bir ülkenin geleceğinin inşa edildiği, tesis edildiği temel kurumlardır. Sadece maddi bir gelecek vizyonundan söz etmiyorum, insani değerlerimizin, sosyal bağlarımızın, kültürel zenginliklerimizin geleceğe aktarılması için de donanımlı genç nesillere ihtiyacımız var. Özellikle üniversitelerimizin, geçmişle gelecek arasındaki köprülerin sağlıklı biçimde kurulması noktasında hayati bir rolü ve önemi vardır. Bugün çok hızlı değişimlerin yaşandığı, insani ve toplumsal ilişkilerin karmaşık hale geldiği, problemlerin çeşitlendiği yeni bir çağla karşı karşıyayız. Geçmişten bugüne taşıdığımız, çözmekte geciktiğimiz, ihmallerle büyüttüğümüz pek çok sıkıntıyı bugün yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Bu meseleleri bir an önce çözüme kavuşturmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece mevcut problemleri çözmek yolundaki gayretlerimizin bizleri daha güzel bir geleceğe taşımayacağını da biliyoruz. Biz geçmişten gelen bütün sıkıntılarımızı bir bir çözüme kavuştursak bile, insanlığın yaşadığı çok yönlü, çok hızlı değişimin getirdiği zorluklar yeni problem alanları üretmeye devam ediyor olacak. O halde ne yapacağız? Bir denge üzerinde hareket edeceğiz. Bir taraftan bugünü sıkıntıya sokan mevcut problemleri çözerken, diğer taraftan geleceğin önümüze çıkartabileceği zorluklara karşı kendimizi hazır hale getireceğiz. Bunun yolu da bir yüzü bugünün dünyasına, diğer yüzü geleceğe bakan dinamik nesiller yetiştirmektir. Bu zorlu görev, bu tarihi sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Bu çerçevede en kritik sorumluluğun üniversitelere, siz saygıdeğer hocalarımıza ve daha aydınlık bir geleceğin heyecanını kalplerinde hissettiğine inandığım sevgili öğrencilerimize düştüğünü ifade etmek isterim.'' Hükümet olarak göreve geldikleri gün, Türkiye'de yolunda gitmeyen, işlemeyen, ülkenin potansiyelini harekete geçirmeyen ne varsa değişmesi gerektiğini söylediklerini anlatan Erdoğan, halkın iradesinin de artık Türkiye'nin hak ettiği yerlere gelmesine imkan verecek köklü bir değişimin hayata geçmesi yönünde olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Bir ülke değişecekse, yanlış olanın yerine doğrusunu koyma iradesini ortaya koymuşsa, işe ilk başlayacağı yerlerden biri eğitim olmalıdır. Bu sadece çok yönlü bir atılımın hayata geçirilebilmesi için değil, zaman içinde elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve geliştirilmesi için de gereklidir'' diye konuştu.