-"BİR TANE ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMEK DOĞRU MU?" İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''Çıkmış Bay Kemal diyor ki: Merkez Bankasının kasasındaki parayı bırak, sen 2,5 yaşındaki Kübra'ya bak açlıktan öldü. Ayıptır ayıp, utan utan... Eğer Kübra'nın sağlığında böyle bir haber gelmişse bunu sen niye çözmedin veya senin belediye başkanın CHP'li orada o niye müdahale etmedi? Haberimiz yok ya kardeşim, bir telefon edersin, biz yaparız ambulans helikopterimizle, jetimizle de biz alırdık. Bir tane çocuğu istismar etmek doğru mu?'' dedi. Yeni Ümraniye Meydanı'nda parti otobüsünden halka seslenen Erdoğan, iktidarı MHP'den aldıklarını, o zaman milli gelir 230 milyar dolar iken, şimdi 730 milyar dolar olduğunu söyledi. İhracatın 36 milyar dolar iken, şimdi 122 milyar dolara çıktığını, finans krizinde devletin borçlanma faizinin yüzde 63 olduğunu, şimdi ise yüzde 7 olduğunu ve aradaki yüzde 56'nın, vatandaşın cebinde kaldığını ifade eden Erdoğan, ''Şimdi çıkıyor Bay Kemal, 'memurlara, emeklilere şöyle yapacağım, böyle yapacağım' diyor. Ah benim memur, işçi, BAĞ-KUR'lu, çiftçi, köylü, emekli kardeşim; sizlere sesleniyorum: Sizin derdinizi bu ülkede biz biliyoruz. Emekli kardeşim, biz geldiğimizde 1 lira alıyordun. Şimdi sana 3 lira veriyoruz, 3 kat en az artırdığımızı artırdık, 4 kat, 5 kat artırdıklarımız var. Bu, sadece yaptığımız zam'' diye konuştu. Erdoğan, devletin borçlanma faizine ödediği yüzde 56'lık farkın, emeklinin cebinde kaldığını, enflasyonun yüzde 30 iken şimdi yüzde 4 olduğunu ve aradaki fark olan yüzde 26'nın Ayşe, Fatma, Hatice ablanın mutfağında kaldığını söyledi. CHP'ye bunu anlatmalarını isteyen Erdoğan, ''Kalkıp diyor ki: Her aileye 600 lira vereceğim. Ya kelin ilacı olsa başına sürer. Seni zaten biz, SSK'dan tanıyoruz. Dedim ya anamızı ağlattın. Senin verdiklerinin zaten her türlü ayni ve nakdi yardımlarla fazlasını veriyoruz'' dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dürüst olun be. Şu bizim söylediklerimizin karşılığı 1000 lirayı geçiyor. Emekli kardeşim, senin sorununu biz biliyoruz, bunun çaresi biziz. Yaptıklarımızla biz, bunu gösterdik. Geçmişte bir siyasi vardı ya şu anda Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası. Hani 'o ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim' diyordu ya, hani 2 anahtar sallıyordu ya, konut, araba verecekti. Konut araba alan var mı içinizde? Ama biz konut verdik, 360 bin konut yaptık, dağıttık, 130 bini de inşa halinde, 500 bine gelecek. Biz vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Biz aldatmadık, kandırmadık. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında bunlar var çünkü biz, dürüst davrandık. Bundan sonra da böyle gideceğiz.'' Erdoğan, bu iktidar geldiğinde şu anda olmayan partiler de dahil hepsinin memurdan, işçiden ve şu anda emekli olan birçok kişiden kesinti yaptıklarını ve bunun 13,5 katrilyon olduğunu ancak Başbakan olduğunda bu paranın hemen ödenmesi talimatını verdiğini söyledi. ''Konut Edindirme Yardımı'' adı altında toplanan mağdurlara da 3 katrilyon (3 milyar TL) ödediklerini belirten Erdoğan, ''Bunlar mı işçi dostu, memur dostu? Bu CHP mi, bu MHP mi soruyorum sizlere. İşte bu MHP, IMF'ye veriyor veriştiriyor. Ne kadar borç aldın, 30 milyar dolar. Bize ne kadar borçla bıraktın, 23,5 milyar dolar'' dedi. Erdoğan, Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu, şimdi 95 milyar dolar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Çıkmış Bay Kemal diyor ki: Merkez Bankasının kasasındaki parayı bırak, sen 2,5 yaşındaki Kübra'ya bak açlıktan öldü. Ayıptır ayıp, utan utan. Eğer Kübra'nın sağlığında böyle bir haber gelmişse bunu sen niye çözmedin veya senin belediye başkanın CHP'li orada o niye müdahale etmedi? Haberimiz yok ya kardeşim bir telefon edersin biz yaparız ambulans helikopterimizle, jetimizle de biz alırdık. Bir tane çocuğu istismar etmek doğru mu? Annesi diyor ki: Çocuğumu hiç olmazsa mezarında rahat bırakın. Ama adam yine rahat bırakmıyor, hala konuşuyor. İster istemez bizi de cevap verme durumunda bırakıyor.'' Kalan süre içinde kapı kapı dolaşmaktan başka yapacak iş olmadığını ifade eden Erdoğan, ''Sandıklarda gümbür gümbür yerimizi alacağız. Sandıklarda AK Parti yerini alacak, hazırız değil mi? Hafta sonu pazar günü Kazlıçeşme'deyiz. Sizlerle pazar günü İstanbul'un final mitingini Kazlıçeşme'de yapacağız. Bu miting, bundan önceki mitinglerle mukayese edilmeyecek bir mitingi Kazlıçeşme'de yapmamız lazım. Ben kendi mitinglerimizi kastediyorum, diğer partileri değil'' diye konuştu. Erdoğan, daha önceki mitinglerdeki kalabalıklara işaret ederek, insanların gümbür gümbür 'AK Parti' dediğini ve AK Parti'ye koştuğunu söyledi. Bunun kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini belirten Erdoğan, kalan 12 gün içinde çok çalışacaklarını belirterek, ''Ümraniye'de, Ümraniye çöplüğünde ölen 39 merhum kardeşimizin hesabını CHP zihniyetinden sandıklarda soracağız. 12 Haziran, ülkemiz için, İstanbulumuz için, milletimiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah yeni bir anayasanın, temel hak ve özgürlüklerin miladı olsun'' dedi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Başbakan Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği AlBaraka Genel Müdürlük binasının açılışının ardından parti otobüsüyle halkı selamlayarak, mitingin yapılacağı yeni Ümraniye Meydanı'na geldi. Miting alanına kadar yol boyunca Erdoğan'a yürüyerek eşlik eden vatandaşların yaktığı meşaleler, yoğun sis dumanı oluşturdu. Mitinge, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı. Mitinge katılan vatandaşların, Türk bayrağı ile AK Parti bayrağı taşıdığı görüldü. Bazı vatandaşlar da mitingi evlerinin penceresinden izledi. Miting sırasında Başbakan Erdoğan'ı slogan atarak protesto eden bir kadın, polisler tarafından ambulansa alınarak, miting alanından çıkartıldı. Miting sırasında sıcaktan bayılan birçok kadına da sağlık ekiplerince müdahale edildi.