"Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı başlatıldı"

İSTANBUL, (DHA)-Medipol Üniversitesi Hastanesi Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği Uzmanlarından Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu kafa travması geçirenlerin yaşam kalitesini artırmanın mümkün olduğunu dikkat çekti ve bu alanda Medipol Üniversitesi\'nce, uzmanlar yetiştirilmek üzere \'Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı\' başlatıldığını söyledi.

Hanoğlu, beynin özellikle frontal lob (ön lob) denilen yargılama ve karar verme ile ilişkili bölgelerini etkileyen kafa travmalarının, kişinin kendini kontrol edebilme davranışını etkileyebildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

\"Bireyler, oluşan beyin hasarı nedeniyle eğitim, iş ve toplumsal yaşamlarında ciddi sorunlar yaşıyor ve yalnız kalıyor. Bu insanlar için bilişsel rehabilitasyon çok önemli bir fırsat sunuyor. Bilişsel rehabilitasyonun alanı kafa travmaları ile de sınırlı değil. Beyin hasarına yol açan ve ardından akli melekeleri ve davranışları etkileyen her türlü hastalık ve durum, örneğin beyin felci (inme), kalp durması sonrası ortaya çıkan akli melekelerde kayıplar, epilepsi, tümör, nörodejeneratif ve diğer nörolojik hastalıkların ardından ortaya çıkan bilişsel/akli melekelerdeki eksiklik ve hasarlar sonrasında beynin kaybolan fonksiyonlarını tekrar kazanmak noktasında çalışmalar yürütüyoruz.”

Günümüzde İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve ABD’de kafa travması yaşayan hastalara bütüncül bir yaklaşımla tedavi, terapi, eğitim şeklinde hizmet veren merkezler bulunduğuna dikkat çeken Hanoğlu ülkemizde ise bugüne kadar bu alanda ciddi bir boşluk yaşandığını, uygulama yapacak ve uzman yetiştirecek hiçbir merkez ya da bir eğitim müfredatı bulunmadığını söyledi.

\"ÖNCE HASARLI ZİHİNSEL İŞLEVLER BELİRLENİYOR\"

\"Medipol Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan “Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği” tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulandı\" diyen Hanoğlu şöyle devam etti: \"Polikliniğe başvuran hasta, önce nöropsikometrik testler ve uzman muayeneleriyle hasarlı zihinsel işlevlerinin belirlenmesi ve rehabilitasyon sürecinin planlanması için değerlendiriliyor. Ardından uzman eşliğinde haftalık ya da daha sık seanslar halinde ihtiyacı olan rehabilitasyon programına alınıyor. Aile ile de görüşülerek hastanın evde yapacağı egzersizler ve ödevler programa ekleniyor. Bilimsel araştırmalar da yapan poliklinik, bu noktada “Nöropsikoloji Laboratuvarı” ve “Klinik Elektrofizyoloji ve NöromodülasyonLaboratuvarı”ndan destek alıyor. Hastanın ihtiyacına göre bilgisayarlı egzersiz programları, ilaç ve psikoterapi programları yada transkranial uyarım (TMS), direkt kranial uyarım (dCS)gibi nöromodülasyon teknikleri de uygulanıyor.\"

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ \"BİLİŞSEL REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI\" BAŞLATTI

Medipol Üniversitesi\'nin, kafa travmaları tedavisinde öncü bir çalışmaya imza attığını söyleyen Prof. Dr. Hanoğlu \"Üniversitemiz, beyni etkileyen kaza ve nörolojik hastalıklar sonrası ortaya çıkan bilişsel ve davranışsal bozuklukların tedavi edildiği “Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği”nin ardından “Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı” da eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Yetiştirilen uzmanlar, kafa travması geçirmiş kişiler de dahil olmak üzere tüm nörolojik hastalıklar sonucu ortaya çıkan bilişsel bozuklukların tedavisi için rehabilitasyon hizmeti verecek\" dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK BİLİŞSEL REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

\"Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği’nin yanı sıra 2015 yılı sonunda bilişsel rehabilitasyon eğitimi vermek üzere Türkiye’de ilk defa Medipol Üniversitesi\'nce “Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı” açıldı\" diyen Prof. Dr. Hanoğlu \"Nöroloji, psikoloji, fizyoterapi, ergoterapi, dil ve konuşma bozuklukları vb. gibi pek çok disiplinden uzman öğretim üyesinin denetiminde uzmanlar yetiştirilmeye başlandı\" dedi.

BİLİŞSEL REHABİLİTASYON NEDİR?

Nörolojik hasarları takiben ortaya çıkan dikkat, yürütücü işlevler, bellek, dil, görsel algı-yapılandırma vb. gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel işlevlerdeki bozulmaları düzeltmeye veya azaltmaya, hastanın kaybolan işlevsellik ve uyumunu yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalara “bilişsel rehabilitasyon” adı veriliyor. Bilişsel rehabilitasyon doğası gereği nöroloji, psikoloji, fizyoterapi, dil ve konuşma bozuklukları vb. gibi pek çok disiplinin uğraşı alanına giren “multidisipliner” bir alan. Bilişsel rehabilitasyon, hastanın beyin hasarına ve bunun davranışsal yansımasına uygun olarak sinir sistemi üzerinden “plastisite” adı verilen iyileştirici değişimler meydana getirerek ve bunun davranışa yansımasını sağlayarak yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik aktiviteleri planlama ve uygulama süreçlerini içeriyor.

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