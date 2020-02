"Bilinçsiz göz makyajı görme kaybına yol açıyor"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)-GÖZ makyajında kullanılan kalem, rimel, eyeliner gibi kozmetik ürünlerin yanlış kullanım sonucu kalıcı kirpik dökülmelerinden, göz enfeksiyonuna, göz kapağı düşüklüğünden, geçici görme kaybına kadar pek çok hastalığa neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, ürünlerin kullanımı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Kadınların olmazsa olmazı göz makyajı, bilinçli olarak uygulanmadığında kalıcı göz hasarlarına neden olabiliyor. Kimi kadın tarafından her gün aktif olarak yapılan makyaj bazen de özel günlerde profesyonel eller tarafından gerçekleştiriliyor. Bilinçsiz şekilde kullanılan makyaj ürünlerinin ve uygulamaların göz hastalıklarına zemin hazırladığını anlatan Memorial Bahçelievler Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Toprak Ün, göz hastalıklarından korunma yollarını anlattı.

\"PAZARDA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT\"

İnternet üzerinde ve semt pazarlarında merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünlerin zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, \"Bu ürünleri çok görüyoruz. Çünkü ucuz olduğu için farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kişilere hitap edebiliyor. Bu ürünlere ulaşımı çok kolay. İnsanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için ve gerçek markaların sahte üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Bunların içinde siyanür, cıva ve kurşun gibi zararlı kimyasallar bulunuyor\" diye konuştu.

\"UCUZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN\"

İçeriğinde zararlı kimyasallar bulunan makyaj ürünlerinin birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini hatırlatan Op. Dr. Ün, şu uyarılarda bulundu:

\"Bu makyaj ürünlerinin uzun süre kullanımı problemli çünkü kasıntı, döküntü, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonların dışında uzun süreli kullanımlarda ciltten emilme uzun süreli risk oluşturabilir. Çünkü o kullanılan ürünün içersinden hangi kimyasal var, ne kadar kanserojen, ne kadar zararlı bilmiyoruz. O yüzden bu ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Çok ucuz ürünleri tercih etmemek lazım. Çünkü onun içinde bir sıkıntı vardır ki ucuza mal edilmiştir. O yüzden kadınların bunlara dikkat etmelerini öneririm\" dedi.

\"KALEMİ GÖZÜN İÇİNE SÜRMEYİN\"

Göz makyajı yaparken gözün içine boya maddesinin sürülmemesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ün, makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı:

\"Makyaj malzemeleri kişisel olmalı ve herkesin kendi makyaj malzemesini kendisinin kullanması gerekiyor. Su bazlı ve daha kolay çıkarılabilen ürünleri tercih etmeliyiz. Bunlar cilde daha fazla nefes aldırdıkları için daha az zararlılar. Kirpiklere ve kapak üstüne far ve eyeliner sürülebilir. Ayrıca far sürerken çok fazla göz kapağı hareketi zamanla göz kapağındaki kas liflerinin arasında ayrılmaya bağlı düşüklük yaratabiliyor. Bu nedenle göz kapağıyla çok fazla oynamamasını öneriyorum. Alerjik bünyeli kişiler toz far kullanmamalı çünkü bu uçuşarak kornea ön yüzeyine yapışıp alerjik reaksiyona yol açabiliyor.\"

\"SU BAZLI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN\"

Suya dayanıklı makyaj ürünlerini tavsiye etmediğini belirten Ün, \"Materyal eğer gözün içine kaçırıldıysa onu temizlemeye çalışırken korneaya verilecek hasar görme kaybına yol açacaktır. O yüzden su bazlı ürünlerin temizlenmesi daha kolay olduğu için bu ürünler tercih edilmelidir. Makyaj iyi temizlenmediğinde özellikle kirpik diplerinde kalıcı gözenek tıkanıklarına ve ona bağlı çeşitli kirpik dibi iltihaplanmalarına kalıcı kirpi dökülmelerine yol açabilir. Suya dayanıklı makyaj ürünleri tavsiye etmiyoruz. Çünkü onu gözden çıkarmaya çalışırken göze çok daha fazla zarar veriyoruz. O yüzden su bazlı ürünler kullanırsak daha rahat suyla da çıkabilir. Ya da dermatolojik açıdan test edilmiş bir makyaj temizleyicisi ile makyaj temizlenebilir\" ifadelerini kullandı.

\"TESTER ÜRÜNLERE GÜVENMEYİN\"

Kozmetik mağazalarda deneme amaçlı kullanılan tester ürünlerin bulaşıcı hastalıkla geçebileceğini söylen Ün, \"Testerlar çok umumi bir makyaj malzemesi ürün almadan önce illa ürünlerin testerlarını denemek istiyorsak özellikle göz kaleminde oradaki yetkiliden kalemin açılmasını isteyebiliriz. Rimelin testerını kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmiyorum. özelikle göz kaleminde ve ya rimelde gözünde bir mikrobik enfeksiyon olan kişinin kullandığı testerları kullanırsanız sizde de aynı şekilde bulaşıcı göz enfeksiyonu gelişebilir. Tester ürünlerine çok fazla tercih etmemelerini öneririm\" uyarısında bulundu.

