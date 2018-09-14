"Beslenme çantasında 4 temel besin grubu da bulunmalı"

İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Elmacıoğlu, yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunu süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar olarak sıralarken çocukların beslenme çantalarının mümkün olduğunca bu dört grupta bulunan besinlerden seçilerek hazırlanmasını tavsiye etti.

Okul çocuklarının her sabah anne-baba ile yapacakları kahvaltının sağlıklı beslenmede ilk adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, bu öğünün hem yetişkinler hem de çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için atlanmaması gerektiğini, özellikle çocuğun okul başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Elmacıoğlu çocukların beslenme çantalarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme için bulunması gerekli gıdalar hakkında önemli önerilerde bulundu. Elmacıoğlu \"Sebze ve meyvenin beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler\"dedi.

“BESLENME ÇANTASI DÖRT GRUPTAN BESİNLERİ İÇERMELİ”

Dengeli ve yeterli beslenmenin okul saatlerinde de devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, beslenme çantasına büyük görev düştüğünü ifade etti. Prof. Dr. Elmacıoğlu, yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunu süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar olarak sıralarken beslenme çantalarının mümkün olduğunca bu dört grupta bulunan besinlerden seçilerek hazırlanmasını tavsiye etti.

\"SÜT AMBALAJLI OLMALI\"

Sütün ambalajlı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Okul sütü dağıtımının olmadığı günlerde beslenme çantalarına ambalajlı ayran ya da yoğurt konabilir ya da çocuklar bu ürünleri okul kantinlerinden rahatlıkla temin edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun günlük süt ihtiyacını karşılayacak dondurma da sağlıklı bir seçenek\" dedi.

“BESLENME ÇANTASINA AÇIKTA SATILAN YİYECEK KOYULMAMALI”

Sebze ve meyvenin beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Ancak iyi yıkanmaları koşuluyla. Yoksa rahatsızlıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meyve, sebze konulamadığı günlerde ise yine çocuklar, okul kantinlerinden alabilecekleri meyve ve sebze sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunların yanında beslenme çantasında fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. Beslenme çantasına dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler kesinlikle konmamalı, ambalajlı gıdaların ise ambalajları yırtık veya yıpranmış olmamalı ve son kullanım tarihine dikkat edilmeli\" diye konuştu.

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOCUKLARIN KEMİK GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ”

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Genel Sekreteri Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da yaptığı açıklamada süt ve süt ürünlerinin özellikle okul çağındaki çocuklar için önemine vurgu yaparak velilere çocuklara her gün süt içirmeleri tavsiyesinde bulundu. Kemik gelişiminin sürmekte olduğu okul çağında süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olarak öne çıktığını belirten Sakkaoğlu, bu yaşlarda oluşan sağlam bir kemik yapısının gelecekte yaşlılıkla birlikte gelebilecek problemleri öteleyeceğini ifade etti.

Sakkaoğlu, \"Son dönemde moda olan sokak sütlerinin yeterli denetimi sağlanamadığı, kaynağı bilinmeyen sütleri zehirli koruyucu maddelerden, şarbon mikrobuna kadar insan sağlığı için zararlı her türlü riski barındırabilir.Ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde beslenerek büyümesi için korunaklı ambalajlar içerisinde satılan süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

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