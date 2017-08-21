"Benlerin çapı 6 milimetreden büyükse tehlikeli olabilir"

İSTANBUL, (DHA) MEDICANA Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Gençyılmaz, genç yaşta güneş hasarının belirgin olmayabileceğini ancak ileriki yaşlarda kanser öncüsü lezyonlara, kan damarlarının genişlemesine bağlı başka hastalıklara ve cilt kanserine neden olabileceğini belirtti.

\"AÇIK TENLİ VE SARIŞINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK\"

Uzun saatler güneşlenmenin cildin elastikiyetine de zarar verdiğini belirten Dr. Gençyılmaz, sarkma, kırışıklık, yüz ve vücutta lekelere de neden olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

\" Fotosensitivite yani güneş alerjisi oluşabilir, güneşe maruz kaldıktan 24 saat sonra başlayan kırmızı veya pembe renkli, kaşıntılı döküntü olarak görülür. Cilt kanseri, anormal deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir. Sağlıklı hücreler düzgün bir şekilde bölünürken, kanser hücreleri hızlı ve gelişi güzel bölünürler. Bu hızlı büyüme iyi huylu veya kötü huylu tümörlerle sonuçlanır. Güneşten gelen ultraviyole radrasyon, cilt kanserinin ilk nedenlerinden biri olmakla beraber, solaryum cihazlarındaki ultraviyole ışığıda zararlıdır. Ultraviyole ışığı DNA\'mızı değiştirebilir ve DNA hasarı sonucu deri kanseri oluşabilir. Uzun yıllar güneş maruziyeti deri kanserine neden olurken, şiddetli güneş yanıkları da ileri yaşlarda kansere neden olabilir. Kolay güneşten yanan yanık oluşturan cilt tipleri ve renkli gözlü, sarışın veya kızıl kişiler deri kanseri riski daha yüksektir. \"

\"GÜNEŞ YANIKLARINDA SOĞUK BİR BANYO YAPIN\"

Güneş yanıkları oluştuğunda yanığın şiddetli ise şişlik ve kabarcık geliştiğini de belirten Dr. Gençyılmaz, \"Deri hasarına hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınları neden olur. Halsizlik, ateş, titreme, mide bulantısı, baş ağrısı görülebilir ve sonunda deride soyulmayla iyileşir. Güneş yanıklarında soğuk bir banyo yapın ve nemlendiriciler uygulayın. Bol miktarda sıvı alın, yeniden güneşe temastan uzak durun, bol kıyafetler tercih edin ve en kısa sürede deri hastalıkları uzmanına muayene olun\" dedi.

\"BENLERDE FARKLILIK VARSA TEHLİKELİ OLABİLİR\"

Cilt kanserinin en belirgin uyarılarının derideki değişikler olduğunu belirten Dr. Gençyılmaz benlere dikkat çekti ve şunları söyledi: \"Cilt kanserinin 3 temel türü bazal hücreli, skuamöz hücreli tümör ve melanomdur. ABCDE sistemi cilt kanseri bulgularına işaret eder. Bu sistem asimetri yani bendeki bir yarısının diğer yarısından farklılık olması , sınır düzensizliği yani kenarları çentikli veya bulanıklık olması, renk değişikliği kahve siyah tonlarının karışık olması veya kırmızı, beyaz, mavi çizgilenmeler ve diğer dikkat edilmesi gereken uyarıcı işaretlerden biri de benin çapı yani boyutunun 6 mm\'den büyük olmasıdır.\"

\"CİLT KENDİNİ TAMİR EDEBİLİR\"

Cildin normalde kendini tamir edebilmesine rağmen hiçbir zaman güneş hasarını tamamen geri alamadığını belirten Dr. Nilsu Gençyılmaz sözlerini şöyle noktaladı: \"Kendinizi güneşten korumak için asla geç değil. Sağlıklı bir cilt için sigarayı bırakın, güneşe maruz kalmadan 30 dakika önce güneş koruyucu faktörü en az 30 olan ve ultraviyole A ve B içeren koruyucuları cilt tipinize göre yağlı, lekeli, hassas gibi tipine göre koruyucuları uygulayın. Güneş altında uzun süre kalıyorsanız 3 saatte bir koruyucuyu tekrarlayın. Bulutlu günlerde dahil güneş koruyucu kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkün olduğu kadar güneşten kaçının. Mevcut benlerde herhangi bir değişiklik büyüme veya yeni oluşan benleri farkına varmak için düzenli cildinizi kontrol edin. Unutmayın ki bir kişinin yaşam boyu güneş maruz kalmasının yüzde seksenlik kısmı 18 yaş öncesindeki güneş maruziyeti oluşturur. Bunun için çocuğunuza iyi bir rol model olun ve cilt kanseri önleme alışkanlıklarınızı geliştirin.\"

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