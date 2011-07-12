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Politika

"BDP DE MECLİSİN BİR PARÇASI" TBMM (A.A)

12 Temmuz 2011 19:29

-"BDP DE MECLİSİN BİR PARÇASI" TBMM (A.A) - 12.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclisin bir parçası olduğunu ifade ettiği BDP'nin TBMM'ye gelip Türkiye ile ilgili düşüncelerini dile getirmelerinin en doğru olan yol olduğunu belirterek, ''Bunun için de yemin etmeleri gerekiyor'' dedi. Çiçek, dün CHP'li milletvekillerinin yemin etmeleriyle uzun süredir yaşanılan bir sıkıntının belli ölçüde sonlandığını belirterek, ''Bundan son derece mutlu olduğumu, demokrasimiz adına sevindiğimi ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.  Bu durumdan Parlamentonun ve demokrasinin kazandığını ifade eden Çiçek, bundan sonra her soruna birlikte konuşularak, çözüm aranacağını kaydetti. Cemil Çiçek, ''Çünkü milletin her meselesinin konuşulacağı yer burasıdır. Bunda hepimiz müttefikiz. Vatandaşımız da bizleri buraya gönderirken, 'ben sizlere yetki veriyorum, gidin benim meselelerimi, sorunlarımı, dertlerimi orada konuşun ve çözün' diye yetki verdi ve bizi buraya gönderdi'' dedi. Çiçek, ''BDP'nin de Meclisin bir parçası olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye ile ilgili ne düşünceleri, kanaatleri, ne beklentileri varsa, BDP'nin de ona mensup sayın milletvekillerinin de gelip bu konudaki düşüncelerini, kanaatlerini, çözümlerini dile getirmeleri en doğru olan yoldur. Bunun için de yemin etmeleri gerekiyor. Bunu arzu ediyorum. Daha aday olduğum andan itibaren de hep ifade etmeye çalıştım. Onun için şimdi bir defa daha çağrıda bulunuyorum.  Kendileri ile dün akşam görüştüm. Daha evvel birkaç defa hem milletvekilleri ile hem kendileri ile görüşme fırsatım oldu. Ümit ediyorum bunu da bir tatlı sonuca, Meclis tatile girmeden vardırabiliriz, sonuçlandırabiliriz. Yarın saat 13.00'de kendilerini davet ettim. Ümit ederim bu davete icabet edecekler. Aynı zamanda AK Parti Grubundan arkadaşlar da bu toplantıya katılabileceklerdir. Onları da davet ettim. Yarın saat 13.00'de burada bu görüşmeler yapılacak. Ümit ederim bu görüşmeler de CHP ile yapılan görüşmelerde olduğu gibi mutlu bir sona ermiş olur ve Meclis tatile girmeden de yemin gerçekleşerek, Meclis bu eksikliği de gidermiş olur.'' -''ANAYASAYI MİLLETE ARMAĞAN ETMEK''- Cemil Çiçek, Meclis'in önünde artık Anayasa meselesi olduğunu ifade ederek, zaten sorunların önemli bir kısmının Anayasadan ve ona dayalı mevzuattan kaynaklandığını kaydetti. Gelecek süreçte konuşarak, tartışarak, yeni bir Anayasayı millete armağan etmek suretiyle bugün yaşanılan sorunlara bir son vermeyi ümit ettiğini belirten Çiçek, ''Bunun için yarın saat 13.00'de BDP ile de yapılacak görüşmeden sonra, onlar açısından da yeni bir sayfa açmış oluruz, bunu temenni ediyorum'' diye konuştu.

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