"Bayramda zencefil, ıhlamur ve rezene karışımıyla metabolizmanızı düzenleyin"

İSTANBUL, (DHA)- RAMAZAN ayı boyunca metabolizmada birtakım değişiklikler yaşandığını belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, bayramdan itibaren porsiyonların düzenlenmesi gerektiğini belirtti. \'Zencefil, ıhlamur ve rezene karışımını demleyip yemek sonrası tüketin\' diyen Altuntaş, \"Bu çay, ramazan sonrası vücuttaki ağır etkinin atılmasını ve metabolizmanın tekrar normale dönmesini sağlayacaktır\" dedi.

Ramazan ayının sona ermesine günler kaldı. 30 gün boyunca günlük 18 saatlik açlık sonrası metabolizmada yavaşlama yaşandı. Bu ayda özellikle akşam saatlerinde fazla tüketilen suyun vücutta ödem yaptığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, \"Bu dönemde bağırsaklar daha yavaş çalıştı. Bu nedenle bayram sabahı kalktığımızda güne iki su bardağı su ile başlamalıyız ve yanında bir çay bardağı kefir tüketmeliyiz. Kefirle birlikte bağırsaklarımızın düzene girmesine yardımcı olmuş oluruz. Bundan bir 15 dakika sonra kahvaltı öğününe başladığımızda kahvaltıda mutlaka bir protein olsun. Yumurta tüketiyorsak yanında daha az yağlı peynirleri tüketip biraz daha fazla protein ve daha az yağ alınması sağlanabilir. Mutlaka bunun yanında bir posa tüketilmesi çok anlamlı olacaktır. Mevsim yeşillikleri ve sebzeleri özellikle tercih edilebilir. Yeşilliklerin limonu tatlandıracak kadar olmalıdır. Mevsim meyveleri kahvaltı sabahı tercih edilebilir\" diye konuştu.

\"TAT BIRAK YÖNTEMİNİ UYGULAYIN

Sindirim sıkıntısına karşı önce porsiyonların azaltılması önerisinde bulunan Aslıhan Altuntaş, \"Zencefil, ıhlamur ve rezene karşımı yapıp yemek sonrası tüketmekte fayda var. Hem sindirime yardımcı olacak hem de ramazan sonrası vücuttaki ağır etkinin atılmasına ve metabolizmanın tekrar normale dönmesine fayda sağlayacaktır. Kahvaltıdaki karbonhidrat tüketimini azaltmak gün içerisinde bizim çok daha rahat hareket etmemizi sağlayacak. Çünkü aslında her şey bir denge ve biz bu dengeyi tutturmalıyız. Kahvaltıda tatlı tüketiminizi yapmazsınız, ekmek yerine badem, ceviz fındığa yumurta ve yeşilliğe yer verirsiniz. Ondan sonra gittiğimiz misafirliklerde karbonhidratları tat bırak yöntemiyle daha rahat tüketebilirsiniz. Kendiniz meyveli ve sütlü tatlılara yer verebilirsiniz. Tatlıların ardından maden suyunun için atılan limonu ikram edebilirisiniz\" ifadelerini kullandı.

\"45 DAKİKANIZI AKTİVİTEYE AYIRIN\"

Akşam öğününde proteine yer verilmesini tavsiye eden Altuntaş, \"Onun yanında sebze tüketebilirsiniz. Günlük karbonhidrat dengesini böyle oluşturursunuz.Bayram sonrası spora başlamak daha rahat olacaktır. Su ve kefiri içtikten sonra kahvaltı öncesi 45 dakikalık yürüyüş öneriyoruz. Çalışma düzeniniz buna uymuyorsa eğer akşam yemek sonrası yapılacak 30 dakikalık aktivite ramazan sonrası vücudunuzun normal düzenine dönmesine yardımcı olacaktır\" dedi.

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