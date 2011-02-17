-"BATTAL GAZİ" FİLMİ 6,5 MİLYON AVROYA MAL OLACAK MALATYA (A.A) - 17.02.2011 - Malatya ve civarında 8. yüzyılda yaşadığı belirtilen ve Cüneyt Arkın tarafında da sinemalarda defalarca canlandırılan Battalgazi'nin yaşamını konu alan kısa metrajlı filmin maliyetinin 6,5 avro olacağı bildirildi. Filmin sponsorluğunu üstlenen Malatya'daki Manas Evleri Yapı Topluluğu firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Öztürk, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş milletin çocukları olarak dünyaya verecekleri mesajlarının olduğunu söyledi. Bu mesajı Malatya'nın manevi dinamikleri üzerinden vereceklerini belirten Öztürk, bu kapsamda 3D teknolojiyle kısa metrajlı olarak çekecekleri 'Battal Gazi' filminin 6,5 avroya mal olacağını kaydetti. Malatyalı işadamlarıyla dünyanın değişik yerlerinde çok başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Öztürk, bu anlamda sinemanın gücünü de kullanacaklarını söyledi. Öztürk, şöyle konuştu: ''Dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş milletin çocukları olarak dünyaya vereceğimiz bir mesajın olduğunu düşünerek böyle bir projeye imza attık. Yıllardır Avrupa suni kahramanlarıyla yeni yetişen nesle zarar veriyor. İnsanlığa, bize ait bir değerin adına bir şeyler fısıldıyalım, insanlığın yanık türküsünü birlikte söyleyelim istedik. Bu anlamda şehrin ruhu olan Battal Gazi'nin hayatını 3D olarak çekmeye karar verdik.'' Çalışmalarının milli bir proje olmasını istediklerini vurgulayan Öztürk, ''Sinemanın sırlı gücüyle Battalgazi'yi özdeşleştirerek, milletimize ait motifleri işlemek istiyoruz. Milli bir proje olmasını istediğimiz projemizi valimiz Ulvi Saran ile görüştük. Ancak bu anlamda Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşüp desteğini almak istiyoruz'' dedi. -BATTAL GAZİ'NİN BABASINI CÜNEYT ARKIN OYNAYACAK- İki ay sonra çalışmalara başlayacaklarını anlatan Öztürk, filmde gücünü kayısıdan alan Battal Gazi'nin babasını Cüneyt Arkın'ın oynayacağını bildirdi. Öztürk, ''Filmin alt yapı çalışmalarını tamamladık sayılır. Battal Gazi'nin babasını yıllarca Battal Gazi'ye özdeşleşmiş olan Cüneyt Arkın oynayacak. Başrol için oyuncu arayışı içerisindeyiz. Birçok ünlü isimle görüşmeler içindeyiz. Cem Yılmaz ve Mehmet Ali Alarabora da düşündüğümüz isimler arasında. Türkiye genelinden tanınmamış isimleri de düşünüyoruz. Ancak herkesin kabulleneceği bir tip olmasını istiyoruz'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'DE İYİ ŞEYLER OLACAK''- Yapımcı Fehmi Demirbağ ise, kendilerine ait kahramanları teknik anlamda canlandırma vaktinin geldiğini belirterek, ''Artık ayağa kalkma zamanımız geldi. Türkiye'de iyi şeyler olacak. Çalışmamızın da bir anlamda başlangıç olmasını istiyoruz. Artık, sinema sektöründe kendi hikayelerimize el atılmalı. Milli açlığımız var. Bu açlığı bundan sonra yapılacak böyle projelerle kapatmak istiyoruz'' dedi.