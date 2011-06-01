-"BAŞBAKAN GECELERİ KABUS GÖRÜYOR" AKSARAY (A.A) - 01.06.2011 - MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3. dönem iktidarı tek başına istemesinin altında Yüce Divan'a gitme korkusunun yattığını iddia ederek, ''Sayın Başbakan geceleri uykusuz ve kabus görüyor. Çünkü iktidar olamadığı takdirde ya kaçacak ya Yüce Divan'a gidecek'' dedi. Devlet Bahçeli, Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. 12 Haziran'da milletin kaderinin belirleneceğini, Türkiye'nin çok ciddi iç-dış tehlike ve tuzaklarla karşı karşıya kaldığı bir dönem yaşadığını ifade eden Bahçeli, vatandaşlardan seçimleri önemsemesini, özel mazereti olanlar hariç, herkesin sandığa gitmesini istedi. Bahçeli, hükümetin ''beceriksizlikleri'' karşısında ''Bizi millet getirdi'' bahanesinin arkasına saklandığını öne sürdü. AK Parti'nin 3. dönem iktidar olmaya takatinin kalmadığını savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bu iktidar döneminde önemli sorunlarla ülkemiz karşı karşıya bırakılmıştır. Bunların başında beka sorunu gelmektedir. Türk milletinin ve devletinin varlık sorunu gelmektedir. Bu iktidar döneminde milli devlet, üniter yapı, toprak bütünlüğü ve bin yıllık kardeşliğimiz sorgulanmış ve tartışılmıştır. Bu iktidar döneminde etnik temelli bölücü terör tırmanmıştır. Bu iktidar döneminde PKK'nın siyasallaşması yolunda önemli tavizler verilmiştir. Ama bu yolda da sonuç elde edememişlerdir. 1 Ağustos 2009 tarihinde, bazı sözde aydın ve gazeteciler biraraya gelerek PKK'nın siyasallaştırılma süreci içinde gerçekleştirilmek istenen 'Demokratik Açılım' zırvası Türkiye'nin yıkım projesi haline dönüşmüştür. Bugün öyle bir konumdayız ki; ABD'nin dayatması, AB'nin ilerleme raporlarındaki istekler, PKK'nın talepleri ve AKP'nin teslimiyetçi politika olarak vermeye gayret gösterdiği tavizler üst üste bir iskambil kağıdı gibi örtüşmüştür ve Türkiye'nin karşısına çok ciddi bir beka, varlık sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu sebepten dolayı bugünkü siyasi iktidarın 3. dönemi olmamalıdır.'' -''(ÇIRAKLIK) GAFLET, (KALFALIK) DELALET DÖNEMİDİR''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği ''çıraklık'' dönemini gaflet, ''kalfalık'' dönemini de delalet dönemi olarak niteleyen Bahçeli, ''Şimdi aklınızı başınıza alın. 12 Haziran sonrası çıkartacağınız anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi bir hıyanet dönemine inşallah sokmazsın'' diye konuştu. Bahçeli, ekonomik sorunlarla ilgili de Türkiye'de 6 milyon işsiz bulunduğunu, bundan daha önemlisinin insanların iş bulma ümidini kaybetmesi olduğunu, esnafın ise zor durumda bırakıldığını ve dükkanını kapatmak durumunda kaldığını iddia etti. Ekonomik şartların sosyal patlamanın işareti olduğunu savunan Bahçeli, 13 milyon insanın sağlıklı bir yaşam sürebilmek için gerekli gıdaya ulaşamadığını ve Başbakan Erdoğan'ın bu insanları görmediğini öne sürdü. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan bunları görmüyor. Çünkü onun gördüğü yer yakınları, onun gördüğü yer AKP'nin üst yöneticileri, onun gördüğü yer bakanları, onun gördüğü yer evlatları, çocukları. Sayın Başbakan miyop olmuş, ancak yakınını görüyor. Anadolu'da yaşayan, Aksaray'da şu meydanı dolduran aziz Aksaraylıların halinden habersiz ama buraya geliyor bol bol aldatma ve kandırma nutuklarıyla tekrar iktidara talip oluyor. Ülkemiz iyi yönetilmiyor. Bugün milyonlarca insan işsiz ve yoksulken çok mutlu bir azınlık AKP'nin yeni zenginleri olarak servetlerinin üzerine servet katmaya başlamışlardır.'' Vatandaşlardan, 2002 yılından bugüne kadar hayat standartlarını gözden geçirmelerini isteyen Bahçeli, eğer yaşam standartlarında yükselme varsa Adalet ve Kalkınma Partisine oy verebileceklerini, aksi takdirde ''Yeter artık Başbakan durma git'' demeleri gerektiğini söyledi. Bahçeli, AK Parti'nin 3. dönemde yapabileceği hiçbir hizmet olmadığını iddia ederek, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili projelerini eleştirdi. ''İstanbul'un İstanbul olmaktan çıkarıldığını, İstanbul'un yaşanamaz hale getirildiğini'' savunan Bahçeli, İstanbul'la ilgili yeni projenin yapılacağı arazilerin de AK Parti'li zenginler tarafından şimdiden satın alınmaya başlandığını öne sürdü. Bahçeli, ''Müteahhitlerin de aç kurt gibi projeyi desteklediğini'' ileri sürdü. -''SAYIN BAŞBAKAN GECELERİ KABUS GÖRÜYOR''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3. dönem iktidarı tek başına istemesinin altında Yüce Divan'a gitme korkusunun yattığını iddia ederek, ''Sayın Başbakan geceleri uykusuz ve kabus görüyor. Çünkü iktidar olamadığı takdirde ya kaçacak ya Yüce Divan'a gidecek'' dedi. Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'ın, bu nedenle iktidar olmak için her yolu denediğini, Türkiye'nin birliğini, dirliğini, kardeşliğini tehdit altına aldığını ve sadece iktidar hırsı için Türkiye'de kaos, kargaşa ve kavga yarattırarak beceriksizliğinin üstünü örtmeye çalıştığını'' savundu. Başbakan Erdoğan'ın, ''İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün'' sloganını da eleştiren MHP Lideri Bahçeli, ''İstikrar sürsün de Türkiye'nin büyüyüp büyümediğine bir bakalım. Türkiye nasıl bir haldedir onu görün. İstikrar sürsün, yandaşların büyüsün, palazlansın, beslensin diyorsan zaten onu yapıyorsun. Biraz terör, biraz taviz, bir daha biraz terör, biraz taviz derken terör kazanıyor, Türkiye eriyor'' dedi. Gıda yardımlarına da değinen Bahçeli, paket aldatmacasına vatandaşların düşmemesi gerektiğini belirtti.