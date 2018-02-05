"Baş dönmesinin nedeni 'iç kulak' rahatsızlığı olabilir"

İSTANBUL, (DHA)- BAŞ ve vücutta herhangi bir hareket olmaksızın ortaya çıkan hareket hissi baş dönmesi (vertigo) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülüyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, hastalığın tek taraflı işitme kaybı ve etrafın dönmesi ile ortaya çıktığını belirtti.

Baş dönmesinin tıbbi ismi vertigonun çift görme, yüzde uyuşma ya da mimiklerde kuvvetsizlik, dilde peltekleşme, yutmada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, \"Periferik vertigo ( iç kulağa bağlı) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülür ve nörolojik bulgular içermez. Sersemlik hissinin sürekli mi yoksa ara ara mı olduğu, bazı hareketlerle ortaya çıkıp çıkmadığı, ara ara ortaya çıkıyorsa ne kadar sürdüğü önemlidir\" dedi.

Hastanın öyküsünün teşhis aşamasında önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Onultan, \"Sersemlik hissinin çok basit ya da tehlikeli olabilecek nedenlere bağlı olabilir, onun için hastanın verdiği öykü çok önemlidir. Eğer hasta etrafın döndüğünü (rotasyon şeklinde) tarif ediyorsa, büyük olasılıkla iç kulağa bağlı bir patolojidir\" diye konuştu.

TEKRARLAYAN ATAKLARA DİKKAT

Baş dönmesi veya etrafın dönmesi şeklindeki belirtilerin iç kulağı işaret ettiğini vurgulayan Uzm. Dr. Onultan, belirtilerin diğer nedenlerini ise şöyle sıraladı:

\"Bayılacakmış gibi bir his kalp rahatsızlığını düşündürür. Baygınlık hissi, belirgin ve tekrarlayan ataklar şeklindeyse sıklıkla iç kulağa bağlı pozisyonel vertigodur. Ancak damarsal, kardiyolojik ya da psikolojik nedenleri de araştırmak gerekir. 1-15 dakika süren beyin sapını besleyen damarların geçici beslenme bozukluğu ya da iç kulakta vestibüler migren ya da panik atağa bağlı olabilir. Tekrarlayan ve saatler süren sersemlik hissi vestibüler migren ya da Meniere’s hastalığını (işitme kaybı da varsa) düşündürür. Haftalar süren kronik sersemlik hissi stres, vestibüler nörinit, beyin sapı ve beyincik lezyonlarını düşündürür.\"

BAŞ HAREKETİYLE ORTAYA ÇIKAR

Uzm. Dr. Onultan, yatakta dönerken ortaya çıkan baş dönmesinin iç kulağa işaret ettiğini belirterek, \"Yüksek ses veya titreşimle ortaya çıkıyorsa iç kulakta (labirent) bir rahatsızlığı düşündürür. Hareket eden şeyleri takip ederken ortaya çıkarsa, iç kulakla ilgilidir. Tek taraflı işitme kaybı ve etrafın dönmesi, iç kulağı düşündürür. Çift görme, dilde peltekleşme, kısmi kuvvetsizlik veya uyuşma ise beyinle ilgilidir. Bulantıda ise hem iç kulak hem de beyinle bir rahatsızlık olabilir\" ifadelerini kullandı.

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