"Balık yağı sarkmayı önlemeye yardımcı olabilir"

İSTANBUL, (DHA) PLASTİK cerrahi uzmanı Op. Dr. Eda Işıl, emzirmenin meme sarkması üzerinde etkisinin net olarak bilinmediğini ancak çeşitli önlemlerle sarkmanın engellenebileceğini belirtti. Dr. Işıl balık yağının elastikiyeti arttırdığını da vurguladı ve kadınlarda sarkmayı engellemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

FAZLA KİLO, SİGARA GİBİ FAKTÖRLER SARKMAYA NEDEN OLABİLİR

Bazı ünlülerin meme sarkmasını engellemek için emzirmekten vazgeçtiği konusunda duyumlar aldığını belirten Dr. Işıl, meme sarkmasına neden olan başka faktörlerin de olduğunu söyledi ve sözlerine şunları ekledi, \"Doğurmuş kadınlarda memenin sarkması riskini artıran faktörler, hamilelik sayısı, hamilelik öncesi büyük meme, ilerlemiş yaş, fazla kilolar, hızlı ve çok kilo kaybı, sigara olarak bulunmuş ve bu araştırmalara göre emzirme, sarkma riskini arttırmayan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sarkmaya etkisi olmayan diğer bir faktör ise göğüs kası çalıştıran spor yapmıyor olmak. Bazı araştırmacılar da gen faktörünün de meme sarkmasındaki etkisini ortaya koymak adına, emzirmiş tek yumurta ikizlerinin memelerini karşılaştırmışlar. Onlarda da risk faktörleri benzer bulunmuş. Diğer araştırmalardan farklı olarak ise emzirmiş ikizlerde, meme cildi kalitesini daha yüksek ama meme başını daha deforme olarak bulmuşlar.’

DOĞAL YAĞLAR TÜKETIN

Emzirmenin ve bir yıldan uzun süreli emzirmenin en sık rastlanan meme kanseri tiplerine yakalanma riskini düşürdüğünü de hatırlatan Işıl, emziren annelerin memelerinin sarkmaması için nelere dikkat edebileceklerini şöyle anlattı, \"Meme sarkmasını engelleyen önlemlerin ne olduğunu araştıran bilimsel çalışma yok. Ancak öncelikle yukarıda bahsettiğimiz kilo fazlalığı, aşırı kilo değişiklikleri ve sigara içmek gibi risk faktörlerinden kaçınabilirsiniz. Doğal esansiyel yağlardan zengin bir beslenmenin genel cilt kalitesini ve elastikiyetini arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Bu anlamda balık yağları ve birçok değerli bitkisel yağın yanı sıra dengeli ve kararında olduğu sürece hayvansal yağlar da yararlı.

Ayrıca özellikle büyük memeleri kavrayan ama sıkmayan iyi kalite ve uygun beden bir sütyenle, emzirme döneminde deriye binecek yük azaltılabilir. Bazı çevreler bebeğin en çok süt emdiği dönemde bir anda emzirmeyi bırakmanın memeyi sarkıtabileceğini savunuyor. Onlara göre bebeğin azalacak süt ihtiyacı beklenmeli ve emzirme kademeli kesilmeli. Kadının genel sağlığı söz konusu olduğunda, emzirmek gebelikler arası zamanı ayarlamada yardımcı olur ve yumurtalık kanserine, diyabete ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığına dair bulgular vardır.\"

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