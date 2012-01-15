-"Bal ormanları" kuruluyor ADANA (A.A) - 15.01.2012 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Bal ormanları bizim için çok önemli. Türkiye'yi organik bal merkezi yapma bakımından 102 noktada bal ormanları kurduk'' dedi. Bakan Eroğlu, açılış ve temel törenlerine katılmak üzere geldiği Adana'da DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis'te baraj, gölet, içme suyu isale hattı, taşkın koruma tesisi, sulama tesisi, bal ormanları, mesire yeri, kent ormanı, milli park, tabiat parkı ve meteoroloji sistemleri gibi önemli yatırımlar ve projeler yaptıklarını söyledi. Eroğlu, "Bal ormanları bizim için çok önemli. Türkiye'yi organik bal merkezi yapma bakımından 102 noktada bal ormanları kurduk. Bal üreticileri ve ihracatçılar hangi tür bal istiyorsa bu alanlara ona göre bitki ekiyoruz. Bu alanların tamamında organik üretim yapılacak. Bu gerçekten büyük bir açılım" diye konuştu.