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Eğitim

"Avrupa kalite kuruluşlarından akreditasyon alan tek BESYO'yuz"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO)'nun Avrupa kalite kuruluşları tarafından akreditasyon alan tek Türk BESYO olduğunu söyleyen üniversitenin mütevelli heyet başkanı Abdülkadir Gayretli, emeği geçen tüm ün

12 Ocak 2018 18:50

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO)\'nun Avrupa kalite kuruluşları tarafından akreditasyon alan tek Türk BESYO olduğunu söyleyen üniversitenin mütevelli heyet başkanı Abdülkadir Gayretli, emeği geçen tüm üniversite çalışanlarını tebrik etti.

Uluslararası anlaşmaların ve kalite standartlarının yükseköğrenimin en büyük gereği olduğunu belirten Gayretli şöyle konuştu:

\"Türkiye’deki bütün üniversiteler artık öğrencilere meslek edindirme ve bilim kapılarını açmanın yanı sıra öğrencilere uluslararası tecrübe ve bakış açısı da kazandırmalı. Türkiye’deki üniversitelerin kalite standartlarını arttırmak amacıyla YÖK başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın \"Sessiz Devrim” olarak nitelendirdiği üniversitelerdeki yapısal değişiklikle Türkiye’nin kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşacağını söylediği proje aslında tam da ihtiyacımız olan bir kalkınma hareketidir. Bir ülkenin gelişimi yolundaki en büyük destek gençler ve gençlerin aldığı eğitimdir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Türkiye’deki Yükseköğretim sürecine her yönüyle destek vereceğiz. Okulumuz her geçen gün uluslararası eğitim sisteminde yerini almaya başladı. Erasmus olanakları, ulusal ve uluslararası proje ve patentler, akreditasyon başvuru ve onayları ile “Sessiz Devrim” projesini Türkiye ve kendisi için gerçekleştirmeye başladı. Avrupa’da akredite olan tek Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’na sahibiz ve başvurusunu yaptığımız diğer bölümlerimizin de akreditasyon onaylarını beklemekteyiz.

Globalleşen dünyada yükseköğretim kurumları olarak öğrencilerimize daha kaliteli ve imkanları sınırsız eğitim fırsatı sunmak için bütün aday ve mevcut öğrencilerimize destek olmak için hazırız. Alanında lider ve üretim odaklı gelişime açık olan öğrencilerimizle birlikte başarılarla dolu bir geleceği birlikte kurabiliriz. AQAS kalite akreditasyonumuz hem İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne hem de yükseköğretimin uluslararası alandaki atılımları adına hayırlı olmasını diliyorum.\"

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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