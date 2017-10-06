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Kültür-Sanat

"Aşka Geldik" filmi görme engellileri de güldürecek.

İSTANBUL,(DHA)- AZERBAYCAN Türkiye ortak yapımı "Aşka Geldik" filmine Turkcell'den destek geldi

06 Ekim 2017 18:10

İSTANBUL,(DHA)- AZERBAYCAN Türkiye ortak yapımı \"Aşka Geldik\" filmine Turkcell\'den destek geldi. Turkcell\'in görme engelli vatandaşlar için sesli betimlemeyle Hayal Ortağım Projesine dahil ettiği Aşka Geldik filminin vizyon tarihi ise 20 Ekim. 

İki ülkede aynı anda vizyon girecek olan komedi filmi Aşka Geldik, Hamdi Bor ve Hasan Aliyev imzası taşıyor.  Filmin başrollerini Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşıyor. Filmin kadrosunda Yakup Yavru, Ali Tutal, Hüseyin Elmalıpınar, Gönül Dilan, Dilek Denizdelen, Erol Taşcı ve sanatçı Faruk K gibi isimler de yer alıyor.  Azerbaycan tarafında ülkenin ünlü komedyenlerinden Ferda Xudaverdiyav\'in da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hüseyin Özabat oturuyor. 

(FOTOĞRAFLI)

 

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