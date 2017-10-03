"Aort anevrizması en sinsi öldüren hastalıklardan biri"

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Ümraniye’de düzenlenen ‘’Endovasküler Cerrahi Sempozyumu’nda , farklı ülkelerden ve Türkiye’den gelen 153 hekim, Medtronic İnovasyon Merkezi’nde teorik ve pratik bilgi aldı. Kalp damar cerrahı, girişimsel radyolog, girişimsel kardiyologların katıldığı sempozyumda, simülatörlerden de yararlanıldı.



EN SİNSİ ÖLDÜREN HASTALIK: AORT ANEVRİZMASI



Sempozyumda, hayatı tehdit eden hastalıklardan biri olan aort anevrizması ve tedavisi de ele alındı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Füruzan Numan, aort anevrizmasının, vücudun karın ve göğüs bölgelerine denk gelen aort damarındaki balonlaşma olduğunu ve çok sinsi öldüren hastalıklardan biri olduğunu açıkladı ve ‘‘Çoğu zaman çok belirgin belirti vermemekle birlikte eşlik eden karın, sırt ağrıları ve kalp atımındaki ritmik hareketlenme ile karın bölgesinde ele gelebilen kitle olarak belirti verebilir\" dedi.

\"ABD\'DE 10\'UNCU ÖLÜM NEDENİ SAYILIYOR\"



Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim İsbir ise aort anevrizmasının hayatı tehdit eden çok ciddi bir hastalık olduğunu belirtti ve şunları söyledi, ‘‘Aort damarı kalbimizden çıkan ve vücudumuza kan götüren ana damardır. Aort kalbimizden çıktıktan sonra önce göğüs boşluğunda, sonrasında ise karın boşluğunda seyreden vücudumuzdaki ana damardır. Gögüs boşluğunda ki aort çap genişlemelerinin normalin iki katı ve üstü çapa çıkmasına torakal aort anevrizması denir. Karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi ise abdominal aort anevrizması” adını alır. Anevrizma tanısı konulan hastanın müdahalesi senelik büyüme çapına, olası ani büyüme ve yırtılma belirtisine göre planlanır. Sigara içen, 60 yaş üstü, hipertansiyonu olan erkeklerde daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı 50 yaş üstünde her bir milyon nüfus için 25’tir. Ülkemizdeki nüfus yapısı dikkate alındığında yılda yaklaşık 3-4 bin civarında yeni hasta görülme riski mevcuttur. Tanı sıklıkla başka bir sebeple yapılan tetkikler sırasında şans eseri konulmaktadır. Ülkemiz için tespit edilmiş bir kesin bir rakam yoktur ancak Amerika Birleşik Devletleri\'nde ölüm nedenleri arasında onuncu sırada yer almaktadır.’’

\"YILDA BİR KEZ KARIN ULTRASONU YAPTIRILMALIDIR\"

Prof. Dr. Füruzan Numan ise aort anevrizmasının hem Türkiye’de hem de dünyada bilinirliğinin az olduğunu açıkladı ve sözlerini şöyle noktaladı, \"Hem Türkiye’de hem de dünyada aort anevrizması belirti vermemesi ve de anevrizma kesesinin yırtılması ya da patlamasını takiben hastaların ölüm oranı yüksek bir hastalık olması sebebiyle bilinirliği oldukça düşüktür. Tarama çalışmalarına göre 65 yaş üstü her 100 erkekten 2 ile 13\'ü arasında ve her 100 kadından yaklaşık 6’sında anevrizma tespit edilmektedir. Bu taramalar da çoğunlukla prostata yönelik batın taramalardır. Erken teşhis, aort anevrizmasında hayat kurtaran ve gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir yoldur. Özellikle 65 yaş üstü, sigara içen ve ailesinde ya da kendisinde kalp damar rahatsızlığı olan erkeklerin yılda bir kez karın bölgesi ultrason kontrolü yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde ailede bilinen aort anevrizma öyküsü bulunan kişilerin torakal aort anevrimasının saptanması için gögüs MR veya düşük doz radyasyonlu gögüs bigisayarlı tomografi çektirmelerini önermektedir.\"

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