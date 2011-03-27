-"ANKARA" GEMİSİ LİBYALI YARALILARI GETİRECEK ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'daki iç karışıklıklar sonucu yaralanan Libya vatandaşlarından bir kısmını tedavi için Türkiye'ye getirmek üzere bir geminin yola çıktığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında sağlanan koordinasyon sonucu ekip ve ekipmanları hazırlanan bir gemi saat 01.10'da Çeşme Limanı'ndan Libya'ya hareket etti. ''Ankara'' adlı gemide 15 sağlık personeli, 10 emniyet görevlisi, TRT ve Anadolu Ajansından 5 kişilik bir ekip, 2 ambulans ve 2 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi malzeme bulunuyor. Gemi, Libya'nın Misurata Limanı'ndan yaralı Libyalıların bir kısmını alarak yurda dönecek.