"Anadolu liselerinin kontenjanları artırılıp, sınavdaki soru sayısında değişikliğe gidilmeli"

İSTANBUL, (DHA) - SINAVSIZ yerleştirmenin esas alındığı \'Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi\'ni değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, öğrencilerin kontenjan olmaması halinde istemedikleri okullara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklarını ve 6 ve 7\'inci sınıfın ders konularının sınava dahil edilmesinin öğrenciye ciddi haksızlık olduğunu söyledi.

Sistemin en büyük artısının sınava girme zorunluluğunun kalkması olduğunu belirten Kösegil, \"Sınavsız öğrenci alan okulların sistem içerisinde yer alması güzel bir özellik. Teoride baktığımız zaman sistemin tıkanan hiç bir yanı gözükmüyor. Çünkü sınavla öğrenci alan okullar var, adrese göre öğrenci alan okullar ve yabancı özel okullar var. Fakat pratik uygulamaya geldiğimizde belli sıkıntıları olacağı öngörülen bir sistem açıklandı. Anadolu liselerinin kontenjanlarının artırılıp, sınavdaki soru sayısında değişikliğe gidilmeli \" dedi.

\"KONTENJAN ARTIRILMAZSA ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BİR KISMI İSTEMEDİĞİ OKUL TÜRÜNE MECBUR KALACAK\"

Düz liselerin anadolu liselerine dönüşmesiyle kontenjanların düştüğünü dile getiren Kösegil şöyle konuştu:

\"Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Liseleri dediğimiz yaklaşık 600 tane okulun sınavla öğrenci alması, geri kalan okulların ise öğrencilerin evlerinin bulunduğu yani adrese yakın yere kayıt olmaları ile ilgili bir sistem geldi. Öğrenciler yaptıkları 5 tercihten kontenjan durumuna göre liselere yerleşecek. Bir lisede kontenjan olmaması durumunda ise öğrenciler diploma notlarına göre sıralanacak ve puan üstünlüğüne göre bu liselere kayıt yaptıracak. Eğer öğrenci bu liselerden birine kayıt yaptıramazsa aşağı doğru inecek. Bu ne demek öğrenci ilk tercihini Anadolu Liselerine yapacak adrese kayıtlarda, ilk tercihinde kontenjan kalmadı, ikinci tercihinde kontenjan kalmadı okul türü değişecek çünkü ilçelerde bu kadar çok Anadolu Lisesi ve kontenjan yok. Dolayısıyla öğrencilerin bir kısmı istediği yere girecek ama büyük bir kısmı da istemediği bir okul türüne maalesef mecbur kalacak. Öğrencilerin açıkta kalmaması için çözüm üretmek gerekiyor.\"

\"60 SORU ÖLÇME DEĞERLENDİRME İÇİN YETERLİ DEĞİL\"

Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Anadolu Liselerinin akademik olarak başarılı öğrencileri aldığını fakat 60 sorunun bu başarıyı ölçmekte yetersiz kalacağını bildiren Kösegil, \"Haziran ayında 60 sorudan oluşan 90 dakikalık bir sınav olacak bu sınavda soru sayısı az, zaten eleştiriler de bu yönde geldi. Özellikle 6,7 ve 8\'inci sınıfın konularını içerecekse 60 soru bu kapsama denk gelecek mi, bu durum öğrenciyi zorlamayacak mı? 60 sorunun dağılımını bilmiyoruz, hangi dersten, ne kadar soru gelecek? Yakında örnek sorular açıklanacak ama 60 sorunun ölçme değerlendirmeye uygun olmadığı gözüküyor. Belki bu anlamda yenilik ve güncelleme yapılabilir\" ifadelerini kullandı.

\"MAYIS GEÇ VE 6 VE 7\'İNCİ SINIF KONULARININ SINAVA DAHİL EDİLMESİ ÖĞRENCİYE HAKSIZLIK\"

Sınavla öğrenci alacak liselerin isimlerinin mayıs ayında belli olacağını ve geç olduğunu vurgulayan Kösegil, \" Önceden açıklansın ki itirazlar geldiğinde düzeltmek için zaman olsun. Öğrenciler de kendilerini ona göre hazırlasın. Sınav sorularını örnekleri, içeriği, konu müfredatı varsa eğer 6 ve 7\'nci sınıf konuları açıklansın. Öğrenciler şu ana kadar sadece 8\'inci sınıf konularından sorumlu olacakları bir sınavı beklediler ve buna hazırlık yaptılar şimdi birden 6 ve 7\'inci sınıfın konuları da dahil demek öğrenciye ciddi bir haksızlık olacak umarım bir güncelleme yapılır, yapılmayacaksa dahi 6 ve 7\'inci sınıfın hangi konuları, tamamımı bununla ilgili açıklama yapılması öğrencinin sınava hazırlığında bundan sonraki sürecini bir nebze de olsun rahatlatacaktır\" diye konuştu.

\"BAZI OKULLARDAKİ BOŞ KONTENJANLARIN BİR KISMI ANADOLU LİSELERİNE AYRILABİLİR\"

Anadolu liselerindeki adrese dayalı kayıttaki kontenjan azlığının önüne geçilmesinin şart olduğunu aktaran Kösegil, \"Belki bazı okullarda kontenjanların bir kısmı Anadolu liselerine ayrılabilir. Geçen seneden hangi okulların, ne kadar boş kontenjanı olduğu biliniyor. Kontenjan boşluğu olan okul türlerinin bir bölümünü Anadolu lisesine çevirmek \'kontenjan azlığı olacak öğrenci istemediği okul türüne kalacak\' durumunun önüne geçecektir\" dedi.

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