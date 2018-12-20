"Amerika, YPG-PYD'ye destek vermeye devam edebilir"

İSTANBUL, (DHA)- ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Amerika, DEAŞ ortadan kalktı diye çekiliyor gibi gözüküyor olsa da YPG/PKK’yı desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

ABD medyasının Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini yazmasının ardından Donald Trump’tan ‘çekiliyoruz’ mesajı gelmişti. Beyaz Saray ise çekilmenin takvimini açıkladı. Buna göre, Amerika 100 gün içerisinde Suriye’den çekilecek. Bu durumu değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Bu çekilmenin anlamlı olması için Suriye’de kapsamlı bir barışın esasları konusunda tarafların anlaşmaya varmış olması lazım” diye konuştu.

“İLK BAKIŞTA BARIŞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞMIŞ GÖZÜKÜYORUZ”

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ilk bakışta çok olumlu bir karar gibi gözüktüğünü ifade eden Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Birden bire Amerika’nın çekiliyor olması daha çok bir propaganda çalışması gibi gözüküyor ve büyük güçlerden biri gittiği için de barışa bir adım daha yaklaşmış gibi oluyoruz. Bizim için daha da önemlisi buradaki bölücü örgüt birikimine Amerikan desteğinin sona ermesi gerekir. Ancak bunun gerçekten böyle mi olacağını düşünmek için çok erken. Oradaki Amerikan varlığı zaten çok büyük askeri birikim değildi. Bunlar YPG-PYD dediğimiz terör örgütüne danışmanlık yapan ve eğitim veren özel kuvvetler elemanları idi. Bunların hepsinin çekileceğini sanmıyorum” dedi.

“ASLINDA AMERİKA KUVVETLERİNİ ÇEKMİYOR”

Prof. Dr. Sait Yılmaz Amerika’nın burada kuvvetlerini çekmediğini, Amerika’nın Suriye’de kalması için gerekçe nedeni olan DEAŞ’ın ortadan kalktığı için, ‘biz de artık çekiliyoruz’ gibi gözüktüğünü vurguladı. Yılmaz, Amerika’nın tüm kuvvetlerini çekmeye niyetinin olmadığının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Amerika’nın YPG ve PYD’ye desteklerine devam edecek diye düşünüyorum. Türkiye’nin, Amerika gerçekten çekiliyor mu yoksa bu destek devam ediyor mu bunu kontrol etmesi lazım. Bu çekilmenin anlamlı olması için Suriye’nin barış konusunda tarafların anlaşmaya gitmesi lazım. Son zamanlarda Cumhurbaşkanının da Trump’la yaptığı görüşmeleri dikkate alırsak umarız bu çekilme, Türkiye ile Amerika arasında özellikle Fırat’ın doğusundaki birikim için üzerinde anlaşılmış bir çözüm çerçevesinde olsun. Eğer böyle olursa bu çekilme bizim için çok olumlu bir gelişme. Bölgenin barışı ve Suriye’nin geleceği için de çok önemli olur. En son yapılan Cenevre toplantısında Rusya, Türkiye ve İran arasındaki yapılan görüşmelere yansımadı. Her ne olursa olsun şuandan itibaren en önemli konu Suriye’nin doğusundaki birikiminin yeni Suriye’nin bütünlüğü içinde nasıl katılacağı ve bir yandan da YPG-PKK birikintilerinin nasıl dağıtılacağı konusunda tarafların bir anlaşmaya varmasıdır. Bunu da bir siyasi plan içerisinde uzlaşıya götürmeleri beklentisi daha da önemli hale geldi.”