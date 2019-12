-"Almanya Deniz Feneri'yle bağımız yok" ANTALYA (A.A) - 12.08.2011 - Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak, Almanya Deniz Feneri ile ilgili Ankara'da devam eden davanın bir an önce sona ermesini en çok kendilerinin istediğini söyledi. Deniz Feneri Derneğinin Antalya Kepez'de düzenlediği iftara katılmak üzere Antalya'ya gelen Koçak, son günlerde Almanya Deniz Feneri Derneği ile ilgili Ankara'da yürütülen soruşturmanın tekrar gündeme geldiğini kaydederek, kendileri her ne kadar tekziplerle düzeltmeye çalışsalar da konunun ''Deniz Feneri Derneği'' olarak anıldığını belirtti. Koçak, son olarak aralarında Deniz Feneri Derneğinin eski bir yöneticisinin de gözaltına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Almanya'daki davada hakimin ismini zikrettiği bazı isimler vardı. Bundan yola çıkarak Türkiye'de bir soruşturma başladı ve bugün Almanya'daki davada ismi geçen kişilerin ifadesinin alındığını görüyoruz. Mesela Uğur Arslan bir dönem Deniz Feneri Derneğinde yöneticilik yaptı ama ifadesine başvurulması, Türkiye'deki görevinden dolayı değil. Almanya Deniz Fenerinin konserlerine katılmış, kendisine bununla ilgili sorular sorulmuş.'' Dava süreci boyunca Almanya Deniz Fenerinin kendilerinin şubesi ya da temsilciliği olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını aktaran Koçak, Almanya'dan kendilerine sadece 7 milyon 40 bin Avroluk yardım geldiğini, bunun da usulüne uygun olduğunun denetimlerle ortaya çıktığını kaydetti. Soruşturmayla ilgileri olmamasına karşın kamuoyunda oluşan imajdan rahatsızlık duyduklarını belirten Koçak, ''Almanya Deniz Feneri ile ilgili Ankara'da yürüyen davanın bir an önce sona ermesini en çok biz istiyoruz. Böylece gerçekler ortaya çıkacak ve Deniz Feneri Derneği belki de kaybettiği bağışçılarını tekrar kazanacak'' diye konuştu. -CHP ve Baykal'a karşı açtığımız davadan vazgeçmedik - Deniz Feneri Derneği tarafından bazı siyasilere açılan davalara avukatların katılmamasını da değerlendiren Koçak, ''CHP ve Deniz Baykal'a karşı açtığımız davadan vazgeçmedik. Avukatımızın o gün duruşmaya katılamayışı arızi bir durum. Hemen devamında biz gereken adımı attık. Yeni bir dilekçeyle dosyayı işler hale getirdik ve o dava şu an devam ediyor'' dedi. - Somali'ye yardımlar - Deniz Feneri Derneğinin, Somali'deki çalışmalarına da değinen Koçak, Somali'deki açlık ve ölüm haberlerini alır almaz, dernek olarak mevcut kaynaklarından 100 bin dolar ayırdıklarını kaydetti. Somali'deki açlığın son 2 yıldır yaşanan kuraklığa bağlı olduğunu ve bu kuraklığın bölgenin iki geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı etkilemesi nedeniyle bölgede açlık başladığını belirten Koçak, ''Başka ülkelerde keçi ve tohum verdiğimiz de oldu. Burada da onun araştırmasını yapacağız. Oluşturduğumuz projelerle imkan olursa sadece balık vermeyeceğiz, balık tutmayı da öğreteceğiz'' diye konuştu.