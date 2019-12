"AKP gırtlağını yolsuzluklardan temizlemeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kars, Iğdır ve Ardahan'da kömür yolsuzluğu yapıldığı yönündeki raporunu açıkladı. Ateş, AKP yandaşlarının devlet kaynaklarından zengin edildiğini savunarak, "Türkiye tam bir talan dönemi yaşıyor.



Ergenekon operasyonu sonrasında Türkiye bağırsaklarını temizliyor denilmişti. Şimdi de AKP gırtlağını temizlemeli. Yolsuzlukla kazanılan ve gırtlaklarından geçen her lokma haramdır, zehirdir. AKP gırtlağını temizlemeli" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 26-27 Ağustos tarihlerinde Iğdır, Kars ve Ardahan'da yaptığı incelemelerle ilgili hazırladığı raporu düzenlediği bir basın toplantısı ile açıkladı. Ateş, son dönemde söz konusu 3 ilin ekonomisinin de çökme noktasına geldiğini belirterek, "Her üç ilde de nüfusun ortalama yüzde 75'i hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır. Son yıllarda AKP tarafından ekonomik politikalar sonucu hayvancılık ve tarım çok olumsuz etkilendiğinden, üç ilin ekonomisi de çökme noktasına gelmiştir" dedi.



Iğdır, Kars ve Ardahan'da son beş yılda milli gelir oranında yaklaşık yüzde 25'in üzerinde kayıp olduğunu ifade eden Ateş, 2001 ve 2002'de Kars'ta yılda 2,5 milyon dolar ihracat yapan üretici firma olduğunu ancak bugün ihracat yapılmadığını belirtti.



Ardahan’da kömür vurgunu



Ateş, Kars, Iğdır ve Ardahan'da yaptığı çalışmalara ilişkin hazırladığı raporunda bölgedeki kömür yardımlarına ilişkin tespitlerde bulunduğunu anlattı. Ateş, AKP'nin ailelere dağıtılan kömür üzerinden vurgun yaptığını savunarak, "Ardahan'ın Posof ilçe merkezine geçen yıl bedava dağıtılmak üzere 180 ton kömür verilmiştir. Kömür kullanıma uygun olmadığı için halen dere yatağında beklemektedir. Belediye Başkanı ve Kaymakam, Vali'ye durumu iletip, kaliteli 140 ton kömürün yeterli olduğunu bildirmelerine rağmen bu yıl yine Erzurum'un Oltu ilçesinde AKP'li bir milletvekilinin çıkarıp sattığı kömürden 500 ton gönderilmiştir. Yoksulluk bahane edilerek devlet kaynakları AKP'lilere ve yandaşlarına peşkeş çekilmektedir" dedi.



Ateş, yoksul ailelere dağıtılan malzemelerin ise yarısının kullanılamaz durumda olduğunu savundu.



“Olayın üzerini örtme gayreti içindeler”



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın kendisinden söz konusu iddialarla ilgili belgeleri basın yoluyla isteriğini anımsatan Ateş, "Eğer bir bilgi isteniyorsa bunun yolu yordamı vardır. Ben böyle bir isteği basın üzerinden öğrendim ve onların usülüne göre de cevaplandırdım. Bilgiyi talep ederse veririz. İstemesine dahi gerek yok. Zaten devletin tüm kurumları onların elinin altında. Ama onların anlayışı olayı çözme değil, olayın üzerine örtme gayreti ile bu yazıyı yazıyor. Bu anlayış ile usulsüzlüklerin önü alınabilir mi?" diye konuştu.



Yazıcı'nın kendisine gönderdiği yazı da söz konusu iddiaları özenle inceledikleri ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna vardıklarını söyleyen Ateş, "Daha açıklamanın üzerinden 10 saat geçmiş nasıl özenle inceleme ve sorgu yapıyorsun. Kimi sorguladığını söyleyeyim bu sürede. Kaymakamı sorguladı, Kaymakam da Belediye Başkanı'na sordu" dedi.



“Soyguna, talana devam”



Belediye Başkanı Şükrü Bozyiğit'i arayarak, 500 ton kömürden "dere yatağına atılmamış" kömür kalıp kalmadığını sorduğunu belirten Ateş, 12 Eylül günü Bozyiğit ve CHP İlçe Başkanı Yusuf aslan Demirci'nin birlikte kömür 2007 yılından kalan kömür poşetlerinin yanında fotoğraf çektirdiğini söyledi.



Ateş söz konusu fotoğrafı basın mensuplarına gösterirken, "Bununla ilgili Belediye Başkanı'na gelerek "kömürler çevre kirliliği yaratıyor bunları temizleyin' deniyor. Bir dönem Kosof'un dereleri aylarca kömür akmış. Yazıcı, bana yazdığı yazı ile açılan yolsuzluk kutusunu, paketini nasıl kapatırım arayışı içinde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "durmak yola devam' sloganı artık AKP'liler için "durmak yok soyguna, talana devam'a dönüşmüştür" diye konuştu.



Ateş, Tunceli, Ardahan gibi illeri dolaştığını belirterek, tüm illerin girişinde kendilerini kömür torbalarının karşıladığını kaydederek, sadece Posof'ta gönderilmesine ihtiyaç olmayan 360 tonunu gönderilmemesi halinde kimlere fatura edilmeyeceğinin açıklanmasını istedi. Ardahan'da bir ton kömürün 700 YTL olduğunu ve kömürün 500 YTL'den alınması halinde ise 180 bin YTL'nin "kimsenin cebine girmemiş" olacağını ifade eden Ateş, "Dikkat edilmesi halinde Türkiye'nin nasıl bir soygunla karşı karşıya olduğu görülecektir" dedi.



“TKİ batırılıyor”



Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile ilgili kurulduğu 1952 yılından 2003 yılına kadar hiç kredi kullanmadığını anlatan Ateş, kurumunu 2003 yılından sonra ise kredi almam durumunda olduğunu, çalışanlarının maaşını ödeyemez duruma getirildiğini iddia etti.



TKİ'nin toplam 270 milyon YTL'lik alacağı olduğunu buna karşın hükümetin bu borcu ödetmediğini söyleyen Ateş, "TKİ'nin özel bankalardan aldığı kredi miktarı 600 trilyon liradır. Geçen yıl 98 trilyon kredi faizi ödedi. Bu yıl ise toplam 120 trilyon faiz ödeyecek. Bu kurum çökertiliyor. Buna bir vatandaş olarak isyan etmemek mümkün değil. AKP'nin yandaşları zengin edilsin diye devlet kurumları çökertiliyor. Hükümet, 1,5 milyon aileye kömür yardımı yapıldığını söylemişti. Şimdi 1.5 milyon soba alınacağı ve tanesinin 600 YTL' bedelle alınıp alınmayacağının açıklanması gerekiyor. Ayrıca bu ihale hangi şirkete yapıldı" dedi.



Ateş, AKP yandaşlarının devlet kaynaklarından yararlandığını ifade ederek, "Türkiye tam bir talan dönemi yaşıyor. Ergenekon operasyonu sonrasında Türkiye bağırsaklarını temizliyor denilmişti. Şimdi de AKP gırtlağını temizlemeli. Yolsuzlukla kazanılan ve gırtlaklarından geçen her lokma haramdır, zehirdir" diye konuştu.