-"AK PARTİ MİTİNGİNE RESMİ İZİN" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki programıyla ilgili basında yer alan bazı haberlere ilişkin olarak, resmi toplu açılış töreninin duyurusunun, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlüklerine iç haberleşme sistemi olan net zincir aracılığıyla yapıldığını bildirdi. Söz konusu elektronik postada sadece resmi okul açılışlarının duyurusunun yapılarak, görevli ve törene katılmak isteyen yöneticilerin bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''AK Parti mitingine katılana resmi izin'', ''Erdoğan'ın mitingine katıl, izinli ve görevli sayıl'' başlıklarıyla haberlerin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu haberlerde ''Söke İlçe Milli Eğitim Müdürünün okullara mail göndererek, müdür, müdür yardımcısı ve personeli, Aydın'daki mitinge çağırdığı'' yönündeki ifadelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği bildirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Aydın il programının kapsamının toplu açılış töreni olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Başbakan, mitingi Denizli ilinde gerçekleştirmiştir. Aydın'da yapılan resmi toplu açılış töreninin duyurusu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan resmi okul ve kurum müdürlüklerine kendi iç haberleşme sistemi olan net zincir aracılığıyla elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik postada sadece resmi okul açılışlarının duyurusu yapılarak görevli olan ve törene katılmak isteyen yöneticilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi iç bünyesinde resmi açılış yapacağı okulları duyurmaktan başka amacı olmayan bu e-posta, basında yer aldığı gibi miting için değil, yapılacak resmi törenin duyurusu için ilgililere gönderilmiştir.''