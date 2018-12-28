İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kent Üniversitesi’nde Suç İşlemiş Çocuklar Konferansı gerçekleştirildi. Çocuklarda görülen suça yönelik eğilimin temelinde aileden az sevgi ve ilgi görmenin yattığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel, “Bu da zaten başlı başına bir psikolojik şiddet kaynağı oluyor. Çünkü aileler artık çocuklarına daha az zaman ayırıyor “dedi.

Suç İşlemiş Çocuklar Konferansı’nı düzenleyen İstanbul Kent Üniversitesi, konferans için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Elif Yılmaz’ı konuk etti.

“AİLEDE SEVGİSİZLİK ÇOCUĞU ŞUÇA YÖNELTİYOR”

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel, “Sosyal hizmet bölümünün temelinde çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadın temaları var. Suç işlemiş çocukların Türkiye’de karşılaştıkları mevzuat, yasal süreçlerin işleyişi, ıslah edilme durumları veya bu yatkınlığın nereden geldiği, kendi aralarında nasıl örgütlendikleri, psikolojileri gibi konu başlıkları hakkında konuştuk” dedi.

Türkiye’de üniversite çağında 7 milyon öğrenci olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel, “Çok genç bir nüfusumuz var. Modernleşme ve şehirleşmeyle beraber de her kategoride suç oranı artıyor. Çocuklarda görülen suça yönelik eğilimin temelinde aileden az sevgi ve ilgi görmek yatıyor. Bu da zaten başlı başına bir psikolojik şiddet kaynağı oluyor. Çünkü aileler artık çocuklarına daha az zaman ayırıyor” diye konuştu.

“AVRUPA ÜLKELERİNİN HİÇBİRİNDE BÖYLE BİR NÜFUS YOK”

Konuk konuşmacı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Elif Yılmaz ise, “1998’den beri hem İstanbul Barosu Çocuk Hakları Uygulama Merkezi ile hem de Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile birlikte İstanbul Bakırköy Tutukevi’nde, Sağmalcılar ve Kartal Cezaevi’nde, İzmir Buca Cezaevi’nde yapmış olduğum saha araştırmalarına ve gözlemlere dayalı olarak öğrencilerle konuştum. Bir nevi sahadan bilgi vermiş oldum” dedi.

Türkiye’de suç işleyen çocuk sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, “2017 yılında güvenlik birimlerine getirilen, suça sürüklenmiş 100 binin üzerinde çocuk var. Fakat sadece sayı olarak ham veriyi değerlendirdiğimiz zaman bence yanlış yapıyoruz. Çünkü Türkiye nüfusunun şu anda 8,3’ü 18 yaşının altında. Avrupa ülkelerinin hiçbirinde böyle bir nüfus böyle bir demografik yapı göremiyoruz. Dolayısıyla genç nüfusa oranla suç işleyen çocuk sayısına baktığımız zaman Türkiye’de durum o kadar vahim değil. Evet, sayı olarak en üstte biz görünüyoruz fakat nüfusumuz çok genç olduğu için bu durum böyle\" ifadelerini kullandı.