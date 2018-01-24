"Afrin harekâtı boru hattı planlarını önlüyor"

İSTANBUL, (DHA) Geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye\'nin Afrin bölgesine başlatılan harekât devam ederken İbn Haldun Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, ABD\'nin Afrin\'de iki planı olduğunu, bunlardan birinin boru hattı oluşturmak, diğerinin ise İsrail\'in güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Dr. Öcal, Türkiye\'nin bu harekât ile bu planları önlediğini söyledi.

\"TÜRKİYE HARİTALARIN DEĞİŞMESİNİ ÖNLÜYOR\"

Afrin harekâtının kaçınılmaz olduğunu belirten Dr. Öcal DHA\'ya değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

\"Afrin o bölgede kalmış bir cepti. Teröristler vardı ve o bölgeyi yönetiyordu. Oradan kaçmış çok sayıda Kürt, Arap Türkiye\'de yaşıyor. Onların geriye dönebilmesi için Afrin\'in tekrardan asıl sahiplerine geri verilmesi lazımdı. Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor. Burada ayrıca bizim terör koridoru dediğimiz, ABD\'lilerin Kürt koridoru dediği kantonlar dizisi oluştu. Bu öyle bir şekil aldı ki Türkiye\'nin sınırları adeta Kürt kantonu ya da Kürt federasyonundan ibaret hale gelecek. Bu iyi bir şey değil. Öncelikle Türkiye\'yi, Arap komşularından tecrit ediyor. Bir de bu oluşum doğal değil. Yani uzun vadede orada olan Kürtler özerklik ilan etseydi buna Türkiye\'nin söyleyecek bir şeyi olmazdı ama şu anda bu oluşumu zorlayan, sağlamaya çalışan Türkiye\'den giden bir Kürt terörist grubu. Bu insanlar Arapça bile bilmiyor. Bu insanlar o ülkenin insanları bile değil. Türkiye buna daha fazla tahammül edemezdi. Onun için müdahale etti. 2009, Türkiye\'nin orada oluşacak herhangi bir haritaya itiraz edeceğini belli ettiği tarihtir. 2013 de Türkiye\'nin Suriye\'de oynanacak oyuna \'Hayır\' dediği tarih. Bu tarihler itibariyle bazı ABD\'li subayların Türkiye\'yi bölgede tecrit ederek yeni bir petrol boru hattı için imkân sağlamak ve Türkiye üzerinden geçmesini önlemekti. Plana göre bu koridor Akdeniz\'e kavuşmalıydı. Türkiye bu planı önlüyor. Eğer ABD\'liler bu planda ısrar edecek olursa bu fiilen imkânsız hale gelecek. Bir de ABD\'lilerin iddiası Şii yayılmacılığını önlemek; İsrail\'in güvenliğini sağlamak, Rusların güneye inmesini engellemek gibi uçuk fikirlerdi. Bunların, Türkiye\'nin uzun vadede çıkarları ile hiçbir alakası yok. Onun için Türkiye bu tür planlara \'Evet\' diyemezdi, bunların oluşması için imkân hazırlayamazdı. Türkiye kendi çıkarlarını düşünüyor. Bu çıkarların başında da sınırlarında bir terör devleti istemiyor.\"

\"SINIRLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇOK PARA HARCIYORUZ\"

Türkiye\'nin yaptığı bu harekâtın Türkiye\'nin sınır güvenliğini sağlayacağını da belirten Dr. Hakkı Öcal sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kere biz Doğu ve Güneydoğu sınırlarının korunması için çok para harcıyoruz. Duvarlar örüyoruz, büyük birlikler besliyoruz, sürekli uyanık kalmamıza yarayan uydu temasları sağlıyoruz, havadan gözetim yapan sistemler kullanıyoruz. Bunların hepsi para bir kere. Bunun önüne geçmiş oluruz eğer sınırlarımız tekrar güvenli hale gelirse. Bir de terör örgütü PKK\'nın yeni bir üs edinmesini önleriz. Biz bir tek Kandil ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bütün Irak ve Suriye hattına yayıldığını düşünün. Onlarca Kandil olduğunu düşünün. Türkiye bunu kabul edemezdi. Bunu önlemiş olmak Türkiye\'nin büyük çıkarınadır.\"

\"RUSLARIN AYAKLARI YERE BASMIYOR\"

Rusya\'nın şu anda Afrin harekâtına \'Evet\' demek zorunda kaldığını da belirten Dr. Öcal Rusya\'nın pozisyonu ile ilgili olarak şunları açıkladı: \"Zannediyorum ki Ruslar çok büyük bir strateji ile hareket etmiyorlar. Ruslar için BAAS Rejimi\'ni korumak çok önemli. BAAS Rejimi\'ni korumanın ötesinde kendilerinin Suriye\'de varlığını devam ettirmek çok önemli. Uzun vadede de Suriye\'deki BAAS Rejimi ile Suriye\'deki Kürtlerin arasını bulabileceklerini sanıyorlar. Bunların çoğu ayakları yere basan hayaller değil. Bir kere Rusların da ABD\'lilerin de Kürtler kelimesi ile kast ettikleri, Kürt\'ten çok PKK\'lı Türkler yani Türkiyeli insanlar. Bunu bilmeleri lazım. Ciddi bir şekilde Suriyeli Kürtlerin bir varlık gösterdiği, bir siyasal oluşuma kavuştuğunu falan söyleyemeyiz. Umarım Ruslar bu yanlış adımları daha fazla atmazlar. Çünkü daha fazla devam ederlerse Suriye\'ye barış gelmez.\"

\"ABD\'NİN İKİ PLANI VAR\"

ABD\'nin Suriye\'de iki planı olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Öcal, bu planları şöyle anlattı: \"Bunlardan bir tanesi ABD\'lilerin kendi tanımlarıyla, Büyük İsrail\'in güvenliğini sağlamak. Oraya Şii olmayan, radikal olmayan, başka bir etnik varlık getirmek. Tek aday da onların gözünde Kürtlerdir fakat yine yanıldıkları nokta, Kürtlerden kast ettikleri Kürtler değil Türkiyeli PKK unsurları. Eğer gerçekten Suriyeli Kürtler böyle bir girişimde bulunmuş olsalardı, ABD\'liler onlara demokratik bir hamilik, koruyuculuk yapıyor olsalardı kimse itiraz etmezdi. Ama ABD şu anda doğrudan doğruya PKK\'ya koruyuculuk yapıyor. ABD\'nin diğer planı ise boru hattı.\"

Suriye\'nin şu anki durumu için \'Suriye denebilecek bir şey göremediğini\' söyleyen Dr. Hakkı Öcal, \"Suriye\'nin başındaki isim kendi vatandaşlarının çeyrek milyonunu bombalayarak öldürmüş bir insan. Avrupa Birliği de, Rusya da, ABD de, Beşar Esad ile devam edilemeyeceği fikrine vardı. O zaman geride Suriye diye bir şey kalmadı. Bizim muhatabımız Özgür Suriye Ordusu\'dur ve onlara vücut veren siyasal hareketlerdir. Rusya\'nın muhatabı, yine birçok Kürt, Arap grubudur\" dedi.

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-Hakkı Öcal ile röp