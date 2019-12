-"ADAYA ÖZEL KİTAPÇIK" UYGULAMASI KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavlarda ''adaya özel kitapçık'' uygulamasını kaldırdı. Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan ve 18-19 Haziran ile 25-26 Haziranda düzenlenecek ''Lisans Yerleştirme Sınavları''nda ''adaya özel kitapçık'' uygulaması yapılmayacak. ÖSYM, yaklaşık iki hafta sonra yapılacak LYS'de adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin internet sitesinden duyuru yaptı. LYS, 82 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınava giriş belgesi hiçbir adaya postayla gönderilmeyecek. Bu nedenle, 2011-LYS'ye girecek adaylar sınava giriş belgelerini sınavlardan önce ÖSYM'nin ilgili internet sitesi olan http://ais.osym.gov.tr'den T.C. kimlik numaralarını ve kişisel şifrelerini girerek edinebilecekler. Adayın girmek istediği her bir sınav için ayrı ayrı edinilecek olan sınava giriş belgesinde ve ekinde adayların dikkat etmesi gereken hususlar ve sınavlarda uyması gereken kurallar detaylı biçimde açıklanacak. Adayların sınava giriş belgelerini sınavdan önce mutlaka edinmesi, belgede belirtilen konulara dikkat etmesi ve sınava bu belgelerle girmesi gerekiyor. ÖSYM, daha önce açıklanan ve internet sitesinden ilan edilen tüm güvenlik tedbirlerini LYS'de de uygulayacak. 2011-LYS'de dağıtılacak soru kitapçıkları üzerinde adaya ait kimlik bilgileri yer almayacak. Soru kitapçıklarına sadece adayların erişimini sağlamak amacıyla, her soru kitapçığı matbaada tek tek poşetlenecek. Soru kitapçığı poşeti sadece adaylar tarafından açılacak. Soru kitapçıkları, sınav salonunda görevliler tarafından adaylara rastgele dağıtılacak. Soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri, ''eğitim bilimleri alanının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine uygun bir şekilde'' değişebilecek. Her bir LYS'de birden fazla soru kitapçığı kullanılacak. Her bir LYS’de kullanılacak soru kitapçıkları, soru sayıları ve bu test için verilecek olan süreler internet sitesinde ayrıntılı olarak yer aldı. 2011-LYS'lerde adaylar tarafından kullanılacak olan cevap kağıtlarının örnek görüntüleri de internetten yayımlandı. Her adaya her test için farklı soru kitapçığı dağıtılacağından, adayların öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru olarak kodlamaları gerekiyor. Yanlış ya da eksik kodlanmış bir soru kitapçığı numarası ile cevap kağıdı değerlendirilmeyecek. Adayların cevap kağıtlarına kodlamayı doğru yaptıklarını salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kağıdı ve soru kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarını almaları gerekiyor. -LYS NASIL YAPILACAK?- LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011'de toplam beş ayrı oturumda yapılacak. LYS'lerde her test için ayrı soru kitapçığı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek. Matematik Sınavı (LYS-1) 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-1'de Matematik ve Geometri testleri bulunacak. Matematik testinde 50 soruya 75 dakika, Geometri testinde ise 30 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecek. Geometri testindeki soruların 8'i analitik geometri sorusu olacak. Matematik testine 624 bin 48 aday katılacak. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Fen Bilimleri Sınavına 293 bin 237 kişi girecek. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu sınava 679 bin 639 kişi katılacak. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 19 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-4'te Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verilecek. Felsefe Grubu testinde 10 psikoloji, 10 sosyoloji ve 10 mantık sorusu bulunacak. Sosyal Bilimler Sınavına 377 bin 128 aday girecek. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 18 Haziran Cumartesi günü saat 14.30'da tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS-5, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç dilde yapılacak. Adaylara 80 soru sorulacak. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye çeviri ve okuduğunu anlama ile ilgili sorular yer alacak. Aday, LYS başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecek. Tüm sınavlardaki testler, tek soru kitapçığında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak.