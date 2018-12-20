"ABD'nin Suriye'den çekilmesi yüzde 60 iç politika kaynaklı"

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, ABD\'nin Suriye\'den çekilmesinin yüzde 60 oranında iç politika kaynaklı olduğunu belirtirken, yüzde 40 oranında ise bunun Türkiye\'nin dış politikadaki başarısı olduğunu ifade etti.

ABD, beklenmedik bir şekilde Suriye’den bütün askerlerini çekeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump’ın, \'Suriye’de DEAŞ’ı yendik, orada tek bulunma gerekçemdi\' tweet’inin ardından Beyaz Saray, Suriye’den asker çekmeye başladıklarını duyurdu. Bu kararın, ABD’li kaynaklar tarafından Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 14 Aralık’ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını belirtti. Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Donald Trump\'ın 2018 yılının ocak ayından itibaren 7 farklı ayda Suriye\'den çekileceğini dile getirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Burak Küntay, \"Bu Trump açısından bir sürpriz değildi. Bundan iki hafta evvelinde Beyaz Saray\'ın, Dış İşleri\'nin ve Pentagon\'un en yetkili ağızları yani, John Bolton, Brett McGurk, James Mattis, James Jeffrey. Bu dört isim daha bir iki hafta evvelinde \'Biz Suriye\'den çıkmayı düşünmüyoruz\' dediler\" diye konuştu.

\"2 BİN ASKERİNİ BÖLGEDEN ÇEKER AMA...\"

Amerika\'nın bölgedeki 2 bin askerini bölgeden çekeceğini ifade eden Doç. Dr. Küntay, \"Benim burada altını çizmek istediğim üç önemli nokta var. Birincisi bu konunun realizasyonu, yani Amerika burada askerini çeker mi?, Benim kanaatimce ABD askerini çeker ama bu çok büyük bir olay değil. Çünkü, Suriye\'deki ABD askeri sayısı birçok kaynağa göre 2 ila 4 bin arası. Bunların da ciddi bir kısmı güney tarafında yani Ürdün sınırına yakın tarafta. Dolayısıyla kuzey tarafta bulunan askerleri toplasanız 2 bin askerden bahsediyoruz. Bunları oradan çekmek ya da çekmemek ciddi anlamda bir hayat değişikliği değil. Mühim olan nokta buradan askerlerin çekilmesinden ziyade Amerika buradan çekiliyor mu? Bunlar ayrı şeyler. 2 bin asker çekmekle oradan çekilmek ayrı şeyler. 2 bin askeri çekeceğini evet düşünüyorum. Amerika buradan asker çekse bile burada 70-80 bine yakın silahlı çok üst düzey mühimmatı olan özel eğitilmiş ve içerisinde terör gruplarını besleyen bu kitle oradan çekiliyor mu? Hayır çekilmiyor\" diye konuştu.

YÜZDE 60 İÇ POLİTİKA, YÜZDE 40 TÜRKİYE ETKİLİ

Doç. Dr. Küntay, ABD\'nin bölgeden çekilme nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

\"Bunun en önemli sebepleri yüzde 60 oranında ABD\'nin iç politikada yaşadığı sıkıntılardır. İç politikada Donald Trump\'ın içinde bulunduğu durum onu sıkıştırıyor. Bütçe meselesi, Meksika Duvarı gibi birçok mevzu. Bunlar onu o kadar sıkıştırdı ki bu alınan kararın yüzde 60\'ını da iç politika endeksli görüyorum. Trump\'ın bu kararının görsellikten ziyade fiiliyata gerçek anlamda geçmesi gerçekten mevzu bahis olur mu? bunu pek tahmin etmiyorum. Çünkü bunun olması demek ABD\'nin 60 yıldır uygulaması Kürt kartını terk etmesi demek. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla asker çekmenin olacağını ancak oradan gerçek anlamda çekilmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye ile ilgili kısımda da şunu söyleyebilirim. Bu kararın yüzde 60\'ı iç politika endeksli ise yüzde 40 dış politika var. Dış politikanın yüzde yüzünü ise Türkiye oluşturuyor.\"

\"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN HAMELELERİ GÖZDEN KAÇMAMALI\"

Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 14 Aralık’ta yaptığı telefon görüşmesine dikkat çeken Doç. Dr. Küntay, \"Türkiye burada gerçekten çok iyi, çok güzel ve iyi bir diplomasi çıkardı. Türkiye şartları çok iyi kullandı. Gücünün çok ötesinde hamleler yaptı ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD Başkanı Trump ile yürüttüğü diplomasi de çok büyük başarıdır. Kaynaklardan gelen bilgiler bu karar için \'Trump\'ın tek başına ve Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığı bir karar\' değerlendirmesini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hamlelerinin gözden kaçmaması lazım\" ifadelerini kullandı.

\"RUSYA YPG VE PYD\'YE SIRTINI DÖNMEYECEK\"

Amerika\'nın bölgeden çekilmesi durumunda bölgede tek büyük gücün Rusya olacağının altını çizen Küntay, \"Rusya\'nın da YPG ve PYD\'ye sırtını tamamen döneceğini kimse tahmin etmesin. Rusya\'nın da YPG ve PYD ile ilişkileri en az Amerika kadar iyi. Rusya tüm yatırımını Esad\'a yapıp YPG-PYD\'yi ortadan kaldıracak gibi bir hava çıkmasın. ABD eğer gerçekten çekilirse o zaman o güç Esad\'ı da tek bırakmamak için YPG-PYD\'ye de daha çok destek verir hale gelir. Burada asıl mesele YPG ve PYD meselesi. Dolayısıyla onları oradaki mevcudiyeti Türkiye için sıkıntılı Rusya ve Amerika değil. Kimse Amerika gittiği zaman PYD-YPG ortada kaldı sanmasın. Hemen yeni bir hami ortaya çıkabilir\" değerlendirmesinde bulundu.