-"ABDİ İPEKÇİ" ÖDÜLÜNÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - ''2010 Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü'', ''AİHM'de Vahim Savunma'' haberiyle Kemal Göktaş'a, ''ODTÜ'de Protesto'' başlıklı fotoğrafıyla Ümit Bektaş'a verilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Seçici Kurul iletişim uzmanı yazar Prof. Dr. Haluk Şahin'in başkanlığında, Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın yazmanlığında, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Milliyet gazetesi yazarları Doğan Heper ve Sami Kohen, Abdi İpekçi'nin eşi Sibel İpekçi ile Vatan gazetesi yazarı Güngör Mengi'nin katılımıyla toplandı. Ödül yönetmeliği gereğince, geçen yıl ödülün sahibi olması dolayısıyla bu yılki seçici kurulda yer alması gereken Nedim Şener tutuklu olduğu, Seçici Kurul Üyesi Ara Güler ise rahatsızlığı nedeniyle değerlendirmelerini yazılı olarak gönderdiler. Seçici kurul, haber dalında aday eserler üzerinde yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler sonunda, Vatan gazetesinde 13 Ağustos 2010'da yayımlanan, ''Hrant Dink cinayetinde devletin daha farklı bir tutum alması gerekirken AİHM'deki davada suçlamasıyla ortaya çıkan çelişkiyi somutlaştıran'', ''AİHM'de Vahim Savunma'' haberi nedeniyle Kemal Göktaş'a verilmesi kararlaştırdı. Ümit Bektaş'ın Reuters tarafından servise konulan, 16 Aralık 2010'da yayımlanan Akşam, Birgün, Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal, Sözcü, Taraf, Vatan, Yeni Şafak ve Zaman gibi birçok gazetede yer alan ''ODTÜ'de Protesto'' başlıklı fotoğrafı, ''çok sık yaşanan ve izlenen bir toplumsal olayda taraflar arasında gerilim ve çelişkiyi çok iyi yansıtan çok güçlü ifadesiyle ironik bir boyut taşıması'' nedeniyle ödüle değer bulundu. Seçici kurul ayrıca ''geçen yılın birincisi Nedim Şener'in tutukluluğu yüzünden toplantıya katılamamasından duyduğu üzüntüyü'' bildirmeyi kararlaştırdı. Ödüller, belirlenecek bir tarihte törenle sahiplerine sunulacak.