346 kişinin ölümüne sebep olan kazalardan sonra yere indirilen Boeing 737 Max uçaklar, ABD'de yeniden uçma izni aldı

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ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), iki kere çakılarak 346 kişinin ölümüne sebep olan ve daha sonra dünya çapında yere indirilen Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçması için izin verdi.

AFP'nin aktardığına göre, FAA, Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçabilmesi için gerekli izni verdi.

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi.

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