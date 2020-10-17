346 kişinin ölümüne sebep olan kazalardan sonra yere indirilen Boeing 737 Max, tekrar uçuş izni almaya yakın

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Boeing'in 2018 ve 2019'da yaptığı iki kaza sonucu yere indirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının tekrar uçuş izni almaya yakın olduğu belirtildi.

AB Hava Güvenliği Ajansı da cuma günü 737 Max'lere tekrar uçuş izni vermek üzere olduğunu bildirdi. Ancak resmi iznin çıkmasının bir ayı bulabileceği belirtiliyor.

CNN'in aktardığına göre son gelişmelerle bile birlikte uçakların tekrar yolcu taşımaya başlaması 2021'i bulabilir. Boeing'in hâlâ bitirmesi gereken bürokratik süreçler, tamiratlar ve pilot eğitimleri var.

Bloomberg'e konuşan ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) Direktörü Patrick Ky, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda Boeing'in kaydettiği ilerlemeden memnun olduklarını ifade etti. Ky, 737 Max'lere onay verildikten sonra bile uçakların yazılımında bir güncellemeye gidilmesini isteyeceklerini belitti. FAA direktörü bu güncellemenin iki yıl sürebileceğini ifade etti.

FAA, 737 Max kullanacak pilotların geçmesi gerektiğini düşündüğü eğitimin taslağını yayınladı. FAA'nın eski bir pilot olan Başkanı Steve Dickson geçen ay 737 Max'i kendisi denemiş; gördüklerinden memnun olsa da hâlâ birkaç tane ufak değişiklik yapılması gerektiğini ifade etmişti.