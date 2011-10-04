-"4 öğretmenin serbest bırakıldığına dair bilgi aldık" DİYARBAKIR (A.A) - 04.10.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan öğretmenlerden 4'nün serbest bırakıldığına dair bilgi aldığını söyledi. Çeşitli açılışlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Eker, Valilik ziyaretinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 8 öğretmen ile ilgili bir soru üzerine, ''4'nün serbest bırakıldığına dair bir bilgi geldi elimize. Tabii olumlu bir gelişme. Sevinçle karşıladık. Keşke bu olaylar başından itibaren hiç olmasaydı'' dedi. Hiç bir vatandaşın bu tür olaylarla mağdur edilmemesi, saldırıya uğramamasını arzu ettiklerini belirten Eker, maalesef yakın geçmişte bölgede meydana gelen terör saldırısı ve şiddet eylemlerinde hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu, son terör saldırısında ise 8 aylık hamile kadının karnındaki bebekle yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Eker, yaşanan olaylarla ilgili güvenlik güçlerinin birtakım çalışmalar yaptığını ifade ederek, ''Ama bu 4 öğretmenin bırakılmış olması sevindirici bir gelişme. İnşallah diğer 4 kişi de yakında bırakılır. Bir daha bu tür şeyler olmaz'' dedi. Bakanlığının bazı projelerini gerçekleştirmek için Diyarbakır'da olduğunu, özellikle tarım alanında çiftçilere hükümetleri döneminde başlayan hibe destekli projeler kapsamında toplam 3 bin 331 tane projenin uygulandığını belirten Eker, yaklaşık 14 milyon lira hibe destek ile çiftçilere makine ekipmanı sağladıklarını bildirdi. KCK operasyonuna ilişkin bir soru üzerine de Bakan Eker, savcılığın yaptığı bazı operasyonlar olduğunu ve bunun adli bir mesele olduğunu ifade ederek, ''Onunla ilgili bazı gözaltılar var. İstanbul'da, Diyarbakır'da. Başka illerde de var mı bilmiyorum. Şu anda Diyarbakır'da 30 civarında gözaltına alınma olduğuna dair bilgi aldım' dedi.