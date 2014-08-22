34 yaşına kadar bakirdi, 45 yaşında 98 çocuğu oldu!

Britanya'nın top 500 sperm donörünün 6 bini aşkın çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın sperm bağışı rekortmeni ise bir Hollandalı. Rekortmenin 98 çocuğu var ve artık sadece 'doğal yolla' bağışta bulunuyor.

Britanya’nın ‘en etkili’ sperm bağışçılarıyla ilgili istatistikler ortaya çıktı. Üreme sağlığı ve embriyo bağışıyla ilgili yetkili kurum HFEA, Britanya çapında tüm kliniklerde tutulan sperm bağışıyla döllenme rakamlarını açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Britanya’nın en etkili sperm bağışçılarını oluşturan 500 erkeğin 6200’ü aşkın çocuğun babası olduğu anlaşıldı. Liste, bağışladığı spermlerle en az 10 kez başarılı sonuç alınan bağışçıların isimleriyle oluşturuldu.

Cep harçlığı için baba olmuşlardı

Ülkede 2005 yılına kadar sperm bağışçılarının kimlikleri gizli tutuluyor, sperm bağışı yoluyla doğan çocuklara sadece babalarının ‘genel fiziksel özellikleri’ konusunda bilgi veriliyordu.

Bu dönemde pek çok erkek ‘cep harçlığı’ kazanmak için sperm bağışçısı oldu.

2005 yılında yapılan yasal değişiklikle, çocuklara biyolojik babalarının kimliğini öğrenme hakkı da tanındı.

Yüzlerce üvey kız ve erkek kardeş yarattılar

Britanya’da sperm bağışçılarından alınan spermler en farklı 10 değişik aile için kullanılabiliyor. Bu, bazı bağışçıların birbirinden habersiz yüzlerce ‘üvey’ erkek ve kız kardeşin babası olduğunu da gösterdi.

Sperm bağışçısı erkeklerden 6’sının bir bağışla 20, 9 erkeğin ise 21’i aşkın çocuğun babası olduğu belirlendi. Ancak HFEA, ‘Bilgi Koruma Kanunu’ çerçevesinde, bir bağışla en fazla sayıda çocuğun biyolojik babası olan erkeği ve bu kişinin kaç çocuğun biyolojik babası olduğunu açıklamadı.

Rekortmenin 98 çocuğu var ve artık sadece ‘doğal yolla’ sperm bağışlıyor!

Avrupa’nın sperm bağışı rekortmeni ise ‘tamamen hayır için’ sperm bağışında bulunan bir Hollandalı. İşe 2002 yılında bir sperm bankasına bağışta bulunarak başlayan ve şu anda 45 yaşında olan Ed Houben, daha sonra hayır faaliyetlerine “Tanrı’nın istediği gibi, tamamen doğal yolla” devam etme kararı aldı.

34 yaşına kadar bakir olan Houben, 98 çocuğun biyolojik babası. BBC’ye verdiği röportaja göre, lezbiyen çiftlere, single kadınlara ve kısırlık problemi çeken heteroseksüel çiftlere hizmet veren Houben ile birlikte olan kadınların yüzde 80’i hamile kaldı.