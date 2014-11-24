Avrupa Birliği (AB) mevzuatı doğrultusunda, bazı katkı maddelerinin kullanıldığı ürünler ya da kullanım miktarlarında değişikliğe gidilerek, 332 katkı maddesinin gıdalarda kullanılmasına izin verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte AB mevzuatına göre güncellemeye gidilerek, bazı katkı maddelerinin kullanıldığı ürünler ya da kullanım miktarlarında değişiklik yapıldı.

Mevzuata "kontrast arttırıcılar" adıyla yeni bir fonksiyonel sınıf eklendi. Hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilen bazlamalarda ürünün küflenmesini önlemek amacıyla sadece propiyonik asit-propiyonatların kullanılmasına izin verildi.

Yönetmeliğe 8 yeni katkı maddesi eklenirken, 19'u tatlandırıcı, 40'ı renklendirici, 273'ü de renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındakiler olmak üzere toplam 332 katkı maddesinin gıdalarda kullanılmasına izin verildi.

Gıda işletmecilerine 31 Aralık 2014'e kadar yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31 Aralık 2014'ten önce piyasaya arz edilen ürünler ise 31 Aralık 2015'e kadar piyasada bulunabilecek.