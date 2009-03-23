33 yıl sonra ilk Türk Cumhurbaşkanı Irak'ta

Cumhurbaşkanı Gül, Bağdat uluslararası havaalanında Başbakan Yardımcısı Sabır El İsavi, Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve İnsan Hakları Bakanı Vicdan Mikail tarafından karşılandı. Karşılamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Derya Kanbay ve Irak özel temsilcisi Murat Özçelik de hazır bulundu.Gül, havaalanında bir süre dinlendikten sonra Bağdat'ın merkezinde bulunan Irak Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Gül, Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından El Selam sarayında resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanları Gül ve Talabani arasında baş başa görüşmenin ardından heyetler arasında görüşmelere geçilecek.Gül'ün Başbakan Nuri El Maliki ve Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'yi de kabul etmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 26 Nisan 1976 tarihinde yaptığı ziyaretten 33 yıl sonra Irak'ı ziyaret eden ikinci Türk cumhurbaşkanı oldu.Cumhurbaşkanı Gül'e ziyareti sırasında Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve diğer yetkililerden oluşan bir heyet eşlik ediyor.Gül'ün Irak ziyareti, hem yeniden yapılanma sürecindeki Irak'a desteğin en üst düzeyde gösterilmesi hem Türkiye'den Irak'a Cumhurbaşkanı düzeyinde 33 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.Ziyaret sırasında ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Ayrıca, iki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanacak.Gül'ün, Irak lideri Talabani'nin dışında Irak Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Tarık Haşimi ve Adil Abdülmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin de Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Gül'ün temaslarına katılması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinin üç ana gündemi var: Güvenlik, Kerkük ve ticaret...Güvenlik başlığında PKK ile mücadele ele alınacak ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin açıkladığı uluslararası Kürt konferansı görüşülecek. PKK'nın silah bırakması için karşılıklı atılacak adımlar değerlendirilecek.Kürt yönetim, ABD askerleri çekilene kadar Kerkük sorununun çözümünü isterken bundan sonra referanduma giden süreç de Gül-Talabani görüşmelerinde gündemde olacak.Türkiye özellikle Kuzey Irak'taki petrol yataklarının işletilmesi ve Irak petrolü ile doğalgazının Avrupa'ya taşınması ile ilgileniyor. Enerji işbirliği başta olmak üzere ikili ticaret de Gül'ün ziyaretinin ana gündem maddelerinden.Gül, Irak'ta sadece Bağdat'a gidecek, güvenlik gerekçeleri ile başka bir şehri ziyaret etmeyecek.