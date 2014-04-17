33. İstanbul Film Festivali'nde bugün neler var?

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Film Festivali, bugün de gösterilecek filmler kadar etkinlik ve söyleşileriyle de büyük ilgi görecek.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

Marın Karmıtz: Sinemayla 40 yıl Sanat sineması dağıtımında öncü rol oynayan, sanat sinemasından kastı “sansürsüz sinema” olan, ticari kaygıların siyasi baskılardan çok daha fazla sansüre yol açtığını söyleyen Marin Karmitz, kurucusu olduğu ve adının baş harflerini taşıyan MK2 firmasında 100’den fazla filmin yapımcılığını üstlendi, halen Fransa’da 65 sinema salonunun işletmeciliğini sürdürüyor. Festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Karmitz, kariyerinin 40. yılını kutlarken yapımcılıkta başlangıçtan günümüze nelerin değiştiğini, yeni ufukları ve mesleğin inceliklerini paylaşacak. Fransız Kültür Merkezi’nde 14.00’de gerçekleşecek sinema dersi Marmara Medya Merkezi işbirliğiyle film.iksv.org’dan canlı yayınlanacak.

Perşembe günü yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:

Antidepresan bölümünden Club Sandwich 11.00’da Feriye Sineması’nda filmin yönetmeni Fernando Eimbcke’nin katılımıyla;

Dünya Festivallerinden bölümündeki İçimizdeki Düşman filmi 11.00’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Yorgos Tsemberopoulos’un katılımıyla;

Levent Çetin’in Yeni Türkiye Sineması bölümündeki Sivil filmi 11.00’da Atlas Sineması Salon 3’te film ekibinin katılımıyla;

Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer alan Pedro Pires ve Robert Lepage’ın yönettiği Üçleme 13.30’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmenlerinden Pedro Pires’in katılımıyla;

Nihat Seven’in Türkiye Sineması Yarışma Dışı bölümündeki Uzun Yol filmi 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Antidepresan bölümünden May’in Yazı 13.30’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Cherien Dabis’in katılımıyla;

Dünya Festivallerinden bölümündeki Eylül filmi 13.30’da Atlas Sineması Salon 3’te filmin yönetmeni Penny Panayotopoulou’nun katılımıyla;

Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer alan Frank 16.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Lenny Abrahamson’un katılımıyla;

Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer alan Körlük 16.00’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Eskil Vogt’un katılımıyla;

Ramin Matin’in Türkiye Sineması Yarışma Dışı bölümündeki Kusursuzlar filmi 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Can Oral’ın Yeni Türkiye Sineması bölümündeki Buna Değer filmi 16.00’da Atlas Sineması Salon 3’te film ekibinin katılımıyla;

Kenan Korkmaz’ın Altın Lale Ulusal Yarışma’da yer alan filmi Gittiler ‘Sair ve Meçhul’ 19.00’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Yeni Bir Bakış bölümündeki Japon Köpeği filmi 19.00’da Feriye Sineması’nda filmin yönetmeni Tudor Cristian Jurgiu’nun katılımıyla;

Yeni Bir Bakış bölümünde yer alan Her Şey Olacağına Varır 19.00’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Fernando Lavanderos ve filmin oyuncusu Cristobal Palma’nın katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Sessizlerin Sesi filmi 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Maximon Monihan’ın katılımıyla;

Türkiye Sineması Belgeseller bölümünden Özgür Fındık’ın Olağan Haller filmi 19.00’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

Levent Semerci’nin Altın Lale Ulusal Yarışma’da yer alan filmi Ayhan Hanım 21.30’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Mandalina Bahçesi filmi 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin oyuncularından Giorgi Nakhashidze’nin katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’ndaki Çul Çaput 21.30’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin Altın Lale ödüllü yönetmeni Ahmad Abdalla’nın katılımıyla;

Türkiye Sineması Belgeseller bölümünden Veysi Altay’ın 33 Yıllık Direniş - Berfo Ana filmi 21.30’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

Anılarına bölümünde yer alan Zeki Ökten’in Sürü filmi 21.30’da Feriye Sineması’nda Tuncel Kurtiz’in eşi Menend Kurtiz’in katılımıyla gerçekleştirilecektir.