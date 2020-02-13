32 yıl önce İngiltere'ye kaçak götürülen lahit ülkesine dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile Milattan Önce (M.Ö.) 2-3 bine tarihlendirilen araba modeli eserin, 15 Şubat'ta İngiltere'den Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1980'li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen Sidamara tipi lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü'ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti.



1987 yılında Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserin eksik iki parçasını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015 yılında yaptığı araştırmada fark etti. Esere ait iki parçanın Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer aldığı belirlendi. Eser parçalarının, ilk fotoğraflandığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı arasında çalındığı tespit edildi.

Satışa çıkarılacağı tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca Christie's Müzayede Evi'ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı tespit edildi.



Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi, İngiltere polisi ile temas kurdu ve eserin satışı ileri tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu.

Yine İngiltere'de bulunan Bonham's Müzayede Evi'nde ise, Anadolu kökenli olan ve M.Ö. 2-3. bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, eserin satışının durdurulması talep edildi.

15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilecek iki eser Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenecek. (DHA)