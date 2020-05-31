32 gün boyunca komada kalan bebek, Covid-19'u yenmeyi başardı

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Brezilya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra doktorlar tarafından komaya sokulan ve bir ay boyunca bu halde kalan bebek, virüsü yenmeyi başardı.

Dom'a doğmasından 5 ay sonra Covid-19 tanısı konuldu ve Rio de Janiero'daki Pro-Cardiaco hastanesine kaldırıldı.

Toplamda hastanede 54 gün geçiren Dom, bu günlerin 32'sinde komada bulunuyordu ve bir solunum cihazına bağlıydı.

Dom'un babası Andrade CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Nefes almakta zorluk çekiyordu, doktorlar bakteriyel bir enfeksiyon olduğunu düşündü. Ancak ilaçlar işe yaramadı ve durumu kötüleşti. Bunun ardından eşimle birlikte Don'u bir hastaneye götürme kararı aldık. Burada kendisine test yaptılar. Koronavirüs kaptığı ortaya çıktı" dedi.

Dom'un virüsü nasıl kaptığı bilinmiyor. Andrade, oğlunun bir yakınlarını ziyaret ettikleri sırada virüsle temasa geçmiş olabileceğini ifade etti.

Andrade ve eşi, oğullarının iyileşmesini "mucize" olarak nitelendirdi.

Dünyada en çok yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişide Covid-19'a rastlandı. 28 bin 849 kişi virüse bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.