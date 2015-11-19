32. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Aydın Doğan Vakfı'nın (ADV) düzenlediği, sonuçları haziran ayında açıklanan 32'nci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Kuruculuğunu ve Onursal Başkanlığını Aydın Doğan'ın yaptığı karikatür yarışmasının ödül töreni Trump Alışveriş Merkezi Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Terörün hedef gözetmeksizin insanları hedef alabileceğini anlattığı çalışmasıyla birinciliği kazanan Arnavut karikatürist Agim Sulaj'ın ödülünü Aydın Doğan Vakfı (ADV) Onursal Başkan Vekili Sema Doğan verdi. İkincilik ödülünü kazanan İranlı karikatürist Mohsen Nouri Najafi'nin ödülü, ADV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ve üçüncü olan İranlı karikatürist Jalal Pirmarzabad'ın ödülü ise ADV ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner tarafından takdim edildi.

66 ülkeden 787 sanatçı yarıştı

1983 yılından bu yana düzenlenen karikatürün 'Oscar'ı olarak kabul edilen ve bu yıl 32'ncisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Seçici Kurulu, geçtiğimiz haziran ayında Işıl Club'da toplanmıştı. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'nın komite başkanlığını yaptığı, Yunan karikatürist Michael Kountouris'in başkanlığındaki Ercan Akyol, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Bayram Hajizadeh (Azerbaycan), Piyale Madra, Godfrey Mwampembwa (Tanzanya), Tan Oral, Yuko Shimizu (Japonya) ve Jen Sorensen'den (ABD) oluşan jüri üyeleri; 66 ülkeden 787 sanatçının 2 bin 289 karikatürle katıldığı yarışmada finale kalan 205 sanatçının 237 karikatürünü 8 saat süreyle incelemişti. Değerlendirme sonrası Arnavut karikatürist 50 yaşındaki Agim Sulaj'ın eseri birinciliğe, İran'dan Mohsen Nouri Najafi'nin eseri ikinciliğe, yine İran'dan Jalal Pirmarzabad'ın eseri de üçüncülüğe değer görülmüştü. Seçici Kurul ayrıca; Alberto Morales Ajubel (İspanya), Angel Boligan (Küba), İshimaru Hide (Japonya), Frank Hoffmann (Almanya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Musa Gümüş (Türkiye), Cemalettin Güzeloğlu (Türkiye), Jose Antonio Garci Nieto (Meksika), Didier Pizzi (Fransa), Saman Torabi (İran), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) ve Mikhail Zlatkovsky'in (Rusya) eserlerini 'Başarı Ödülü'ne değer gördü.

Terör konusunu işledi

Birinciliği kazanan ve İtalya'da sanat yaşamını sürdüren Agim Sulaj'ın çeşitli eserlerinin İtalya, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'de yayımlandığı kaydedildi. Çoğunlukla yoksulluk, çevre sorunları ve mültecilerin hayatlarını konu alan çizimler yapan Sulaj'ın birinciliğe değer görülen eserinde; terör konusunu işlediği, dünyanın neresinde olursa olsun terörün herhangi bir ülke ve insanı hedef gözetmeksizin vurabileceği anlatılmıştı.

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yarışmanın birincisi Arnavut karikatürist Agim Sulaj, “Çok güzel bir yarışma, bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Teröre, şiddete ve savaşa karşı bir karikatür çizdim. Sosyal adaletsizliğin terörizmi provoke ettiğini anlatmak istedim" diye konuştu.

Törene aralarında, ADV'nin Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, ADV ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ADV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Fikret Ercan, Hürriyet Gazetesi Yazarları Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz, Taha Akyol, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Volkan Vural, Altay Öymen, Latif Demirci, Candaş Tolga Işık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"Amacımız ülkemizin çağdaşlaşmasına destek olmak"

Sunuculuğunu Gözde Atasoy'un yaptığı törende konuşan Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, vakıf olarak 32 yıldır bu töreni yaptıklarını belirterek, “Dünyanın her tarafından karikatüristleri bir araya getiriyoruz. Karikatüristleri cesaretlendirip, ödüllendirip mesajlarının dünyaya yayılmasına yardım ediyoruz. Çünkü vakıf olarak bizim amacımız ülkemizin çağdaşlaşmasına destek olmak. Bu yolda yapabileceğimiz; bütün amacımız, çağdaş bir Türkiye için biz ne yapabiliriz. Çağdaş Türkiye'den ne anlıyoruz biz? Hukuk devleti olsun, eşitlikçi olsun, ötekileştirilmesin, şiddet dışlansın, şeffaf bir toplum olsun, hoşgörülü bir toplum olsun. Bu topluma giderken de eğitimde farklı atılımlarımız var, birçok sosyal alanda çalışmalarımız var. Karikatürü de burada önemli buluyoruz çünkü karikatür bize aslında hoşgörüyü öğretiyor. Düşünebiliyor musunuz" dedi.

“Zekalarıyla bizi güldürdüler, koydukları anlamla içimizi burktular”

Bugüne kadar 138 ülkeden 7800 sanatçının yarışmaya katıldığını vurgulayan Boyner, “Ayrı dil, ayrı memleket, ayrı renk, bambaşka insanlar çizgileriyle insanlığın ortak acısını, ortak sevincini kağıt üzerine dökmüş ve bu ortak mesajı dünyaya yaymaya yardım etmiş vakfımız. Bu görevden dolayı da onur duyuyoruz. Yarışmamıza katılan bütün karikatüristlere teşekkür ediyorum. Sadece dünyamızı renklendirmediler, sadece dünyamızın daha iyi, daha renkli olmasını sağlamadılar aynı zamanda zekalarıyla bizi güldürdüler, koydukları anlamla içimizi burktular. Ama dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkı sağladılar. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma yapılıp yüzlerce sanat eseri arasından birinciler seçildi “ diye konuştu.