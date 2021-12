32. Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film yarışması sürüyor

Devam eden 32. Ankara Film Festivali’nde 'Ulusal Uzun Film Yarışması' kapsamında Muhammet Çakıral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Lacivert Gece fimi ve Selman Nacar yönetmenliğinde çekilen İki Şafak Arasında filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda heyecan sürüyor. Festivalde dün Muhammet Çakıral yönetmenliğindeki 'Lacivert Gece' izleyiciyle buluştu. Gösterim sonrasında yönetmen Çakıral, oyuncular Cansu Fırıncı, Güliz Gençoğlu ve senaryo danışmanı Ömer Leventoğlu izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan bir diğer film olan İki Şafak Arasında‘nın gösterimi sonrasında yönetmen Selman Nacar ile oyuncular Ali Seçkiner Alıcı ve Yıldırım Şimşek filmin söyleşisinde izleyiciyle bir araya geldi.

Festivalde gün, Fikret Reyhan imzalı Çatlak filminin gösterimi ile devam etti. Fikret Reyhan, oyuncular Hakan Salınmış ve Bora Elkoca, yapımcı Nizam Reyhan ve reji ekibinden Berkan Aktepe film sonrası izleyiciyle buluştu.

"Hepimiz kendimizi, kendi ailemizi izledik"

Filmloverss'ın haberine göre, Fikret Reyhan filmle ilgili şu sözleri söyledi:

"Aslında hepimize çok yakın bir aile, hepimize tanıdık bir aile. Her sınıfa her etnik kökene dair tespitlerin olduğu ya da bütün ailelere özgü bir film anlatmaya çalıştık. Senaryosunu da küçük nüanslarda küçük anları yakalamak üzerine kurduk. Evet, baştan sona kadar bir para mevzusu vardı, parayı kimin ödeyeceği ile ilgili ama açıkçası ben orasıyla ilgilenmedim, ben biraz aile yapısının anatomisine bakmaya, inceliklerini incelemeye çalıştım."

"Senaryo boyunca her karaktere bir alan yarattım, kendi aurasını yaratmasına izin verdim. Hiçbir karakter hiçbir karakteri desteklemesin, her karakterin bir motivasyonu olsun, her karakterin bir isteği olsun, bir tipten çıkıp bir karaktere bürünsün istedim. Hepimiz kendimizi, kendi ailemizi izledik.”

80’lerden Günümüze Video Seyirciliği paneli yapıldı

Öte yandan Ankara Film Festivali kapsamında dün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde "80’lerden Günümüze Video Seyirciliği ve Yeni Mekânsal Deneyimler" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Aslı Gön, 1980’ler ve Video Seyirciliği başlığında yaptığı konuşmada; video izleyiciliğinin, film endüstrisi ve izleyicilerin günlük yaşamına etkilerini ele aldı ve seyircilere dönemin izleme pratiklerden örnekler verdi.

Ankara’daki izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler

Festivalde bugün Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Erdem Tepegöz’ün Gürcistan’da bir maden kasabasında beş haftada çekilen sıra dışı bağımsız bilimkurgu filmi Gölgeler İçinde, Çağıl Bocut’un ilk uzun metraj filmi Sardunya ve Emre Kayiş’in leoparın hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını ortaya koyduğu Anadolu Leoparı filmleri beyazperdede olacak. Gösterimler sonrasında film ekipleri sinemaseverlerle buluşacak.

Aydın Orak’ın Sabırsızlık Zamanı, Muhammet Çakıral’ın Lacivert Gece, Fikret Reyhan’ın Çatlak ve Selman Nacar’ın İki Şafak Arasında filmleri festivaldeki son gösterimleri kapsamında bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Gösterimler sonrasında film ekipleriyle söyleşiler gerçekleşecek.

Dünya Festivallerinden bölümünde yer alan, Kolombiya’da bulunan İskoçyalı bir kadının ara ara değişik mekânlarda duyduğu garip bir sesin peşinden yolculuğunu anlatan Apichatpong Weerasethakul’un Tilda Swinton’la iş birliği 2021 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi Memoria da günün kaçırılmayacak yapımlarından.

12 Kasım’a kadar devam edecek olan festivalle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.