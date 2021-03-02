T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 4-12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali başvuruları başladı. 1 Mart’ta açılan başvurular 15 Eylül’e kadar devam edecek.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film, En İyi İlk Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu başta olmak üzere toplam 13 dalda ödüller verilecek. En İyi Film ödülü 50.000 TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü 20.000 TL olarak belirlendi. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise En İyi Film’e 20.000 TL, Ulusal Kısa Film Yarışmasında En İyi Film’e 10.000 TL ödül verilecek. Proje Geliştirme Desteği, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılar arasından En İyi Proje’ye 30.000 TL’lik ödül verecek.

Ayrıca festival bu yıl da afişini yarışma ile belirleyecek. Esere, 5.000 TL’lik ödül verilecek.

Festival ile ilgili gelişmelere ve güncel başvuru şartlarına filmfestankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz