31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ödül töreni 16 Mart'ta!

İletişim alanında eğitim gören gençlerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüle değer gören projeler 16 Mart Salı akşamı saat 20.00’de belli olacak.

İletişim fakültesi öğrencilerinin geleceğin yenilikçi, araştıran ve ilham veren medya liderleri olarak yetişmeleri amacı ile düzenlenen 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, 16 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00’de www.canliyayin.com/genciletisimcilerodultoreni adresinden canlı olarak yayınlanacak.



Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında düzenlenmekte olan yarışmaya her yıl iletişim fakültelerinden yüzlerce öğrenci katılıyor.