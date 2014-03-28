Saatlerinizi bir saat ileri aldınız mı?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye'de saatler, 31 Mart Pazartesi günü saat 03.00'dan itibaren 1 saat ileri alındı. Pazar günü yapılan yerel seçimler nedeniyle yaz saati uygulaması bu yıl 1 gün gecikmeli başladı.

Yerel seçimler nedeniyle bu yıl yaz saati uygulamasına 1 gün gecikmeli geçildi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazartesi günü 03.00'dan itibaren 1 saat ileri alındı. Bakanlar Kurulu'nun 16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda mart ayının son günü yaz saati uygulaması başladı.