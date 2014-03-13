Windows'tan yaz saati yazılımı

Microsoft, Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde bir gün gecikmeyle başlayacak yaz saati uygulaması için sistemlerin uyumluluğu açısından yeni bir güncelleme yayınladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla başlatılan yaz saati uygulaması, dünya genelinde 30 Mart Pazar gecesi 02:00’de saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla gerçekleştirilecek. Yani yaz saati uygulamasına 30 Mart Pazar yerine 31 Mart Pazartesi günü geçilecek.

Microsoft Türkiye, yaz saatine geçişin ertelenmesi nedeniyle oluşacak saat farkının sistemlerde ve kurumların işleyişinde herhangi bir soruna neden olmaması için erkenden önlem almak üzere merkezle yazışmalara başladı. Bu çabalarının sonucunda da, Türkiye’deki sistemlerin düzenli işleyişinin saat farkından etkilenmeden devamlılığını sağlayacak olan yama kullanıma sunuldu.

Kurumlara uygulama öncesi gerekli testleri gerçekleştirme fırsatı vermek için Microsoft’un Türkiye’ye yamayı bir an önce hazırlayarak kullanıma sunduğunu söyleyen Microsoft Türkiye Windows Ürün Grup Müdürü Onur Altıntaş, “Çok sayıda kullanıcımızı etkileyen bu gibi yamaların hazırlanması detaylı bir çalışma ve süre gerektiriyor. Bu nedenle Microsoft Türkiye olarak, konu gündeme gelir gelmez gerekli uyarıları Microsoft genel merkezine ilettik ve bir an önce yamanın hazırlanmasını sağladık. 30 Mart 2014 Pazar günü boyunca Windows ve Windows Server yüklü sistemlerde saatlerin doğru gösterilmesini isteyen kullanıcılarımız bu yamayı indirerek kurulumunu yapabilecekler” dedi.