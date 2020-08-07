Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festivalde bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, “İlk yılımızda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almış Şerif Sezer’i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat Çınarı Ödülü’nü bu yıl, Ankara’da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent’e, Kitle İletişim Ödülü’nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema’ya vermekten de gurur duyuyoruz” dedi.