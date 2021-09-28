31. Akbank Caz Festivali 1 Ekim'de başlıyor

31. Akbank Caz Festivali, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla 1-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalde, Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle “Synthetic Vision”, Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen ‘Na-Zi-Le’, Mousikē DJ Set, Da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 31. Akbank Caz Festivali boyunca konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi̇ ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park’ta yapılacak. Callinghouse, festivalin dinamik sahnesine ev sahipliği yaparken; Cazlı Brunch, Bizim Tepe’de Flapper Swing Band performansı ile gerçekleşecek.

Tersane İstanbul Konserleri

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul’da 31. Akbank Caz Festivali sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet; Contemporary İstanbul izleyicileriyle buluşacak.

Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var

Festivalde “Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var” söylemiyle, çağdaş dans ve caz bir araya geliyor. Galataport İstanbul Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park, Tersane İstanbul gibi festivalin yeni konser mekânlarında dansçılar, o mekânda konser verecek caz sanatçılarının eserleri eşliğinde dans etti. Solo dans performansları ile Chiara Giorda, Can Gökdoğan, Bengi Yörük ve Gizem Bilgen'in yer aldığı projede performanslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanıyor.

QR kod projesi

31. Akbank Caz Festivali’nin iletişim kampanyasında sonbaharın habercisi kuşların hareketlerinden ilhamla Alp Ersönmez, İlhan Erşahin ve Volkan Öktem besteler hazırladılar ve çaldılar. QR Kodlar sayesinde videolara yönlendirilen izleyiciler kuşların dansına ve sanatçıların kuşların dans hareketlerine göre çaldığı müziğe erişebiliyor.

31. Akbank Caz Festivali Programı

Galataport İstanbul Paket Postanesi

1 Ekim Cuma, 20:30

Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble

Caz dünyasının özgün isimlerinden Elif Çağlar, Akbank Caz Festivali için Defjen Daf Ensemble ile özel bir proje hazırladı. Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkılarıDefjen Daf Ensemble’ın dokunuşuyla dinleyicilerle buluşacak. Tarık Aslan’ın funk, caz ve dünya müziğini repertuvarında birleştiren topluluğu Defjen, şimdiye kadar Snarky Puppy’den Sezen Aksu’ya birçok önemli isimle birlikte sahne aldı.

Müze Gazhane

2 Ekim Cumartesi, 20:30

Kamufle & Lara Di Lara

2000’lerin ortalarından bu yana, solo üretimleri ve iş birlikleriyle Türkiye hip-hop sahnesinin isimlerinden olan Kamufle ve 123 projesiyle yaptığı albümlerin ardından Lara Di Lara adıyla solo kariyerine odaklanan Dilara Sakpınar, 2021’de beş şarkılık “Denge” EP’sini yayımladı. Trip-hop, lo-fi, hip-hop türlerinin kesişim noktasında bulunan ve hikâye anlatıcılığını ön planda tutan albüm, farklı tarzlara sahip iki müzisyeni buluşturdu.

3 Ekim Pazar, 17:00

Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem

Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından biri olarak kabul edilen Ediz Hafızoğlu, cazdan rock’a, metalden deneysele ve Balkan müziğine uzanan farklı stillerde, etkileyici çalışmalara imza atıyor. İlk albümü “Nazdrave”den dört yıl sonra, 2018 Mart’ında, ikinci stüdyo albümü “13”ü Lin Records etiketiyle yayımladı. Hafızoğlu son olarak Eylül 2019’da son EP’si “Üç Türkü”yü yayımladı.

Erken yaşlarda başlayan müzik hayatına klavye, gitar, müzikal şarkıcılığı ve etnomüzikoloji gibi eğitimlerle devam eden Ceylan Ertem; 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile Anima’yı kurdu. İlk solo albümü “Soluk”u 2010’da dinleyicileriyle buluşturdu. 2012 çıkışlı “Ütopyalar Güzeldir”in ardından, “Amansız Gücenik”, “YUH!” ve “Cahille Sohbeti Kestim” gibi birçok albümünü yayımladı.

Swissotel Sultan Park

5 Ekim Salı, 20:30

Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu

Üç kuşaklık bir geleneği sürdüren Ramazan Sesler, “Klarnetin Coltrane’i” olarak bilinen babası Selim Sesler’in yanında yetişti; onunla birlikte yurt içinde ve dışında birçok konserde yer aldı. “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” başlıklı sahne performanslarında, ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan geniş repertuvarıyla enstrümanının tüm yönlerini ortaya koyan Sesler, ilk albümü “Babadan Oğula”yı 2016’da yayımladı. “Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi” projesi, Akbank Caz Festivali için caz müzisyenlerinin de katılımıyla, Türk ve batı çalgılarının bir araya geldiği bir kadro ile 31. Akbank Caz sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.

6 Ekim Çarşamba, 20:30

Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble

Cenk Erdoğan, kendi adını taşıyan trio’suyla Türkiye’de ve yurt dışında birçok konser verdi. Bu defa yanına neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal’ı alarak, dinleyiciyi Tanburi Cemil Bey’den Anadolu’nun derinliklerine uzanan ve Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle çalınacağı, Cenk Erdoğan bestelerinin de aynı yaklaşımla seslendirileceği konserde sahne alacak.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

7 Ekim Perşembe, 20:30

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan

İlhan Erşahin’in Wax Poetic, Love Trio, Nublu Orchestra, I Led 3 Lives gibi projelerinden farklı olarak, birlikte çalabileceği bir session grubu olarak İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions'ı 2005’te İstanbul’da kurdu. Grup, 2010’da yayımladığı ilk albümden bu yana doğulu ve batılı sesleri, tür sınırlarına bağlı kalmaksızın, kendine özgü bir sound ile birleştiriyor. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, 2020’de çıkan beşinci stüdyo albümü “Bir Zamanlar Şimdi”nin ilk canlı performanslarından biri için 31. Akbank Caz Festivali’nde olacak. Grup bu konserde, müzisyen Arto Tunçboyacıyan ile birlikte sahne alacak.

8 Ekim Cuma, 20:30

Okay Temiz & Oriental Wind

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı perküsyon ustalarından Okay Temiz, 60’lardan bu yana doğu müziğini cazla bir araya getiren projeleri, albümleri, Kuledibi’nde hayata geçirdiği vurmalı çalgılar okulu ve dümbuka, magic pyramid, su telefonu gibi kendi geliştirdiği enstrümanlarla bir üretkenlik ortaya koyuyor. 70’lerin başında Stockholm’de, İskandinavya ve Avrupa’nın önde gelen caz müzisyenleriyle kurduğu Okay Temiz & Oriental Wind topluluğuyla dünyanın birçok yerinde sahne alan sanatçı, 1998 yılında Türkiye’ye döndükten sonra topluluğu Türkiye’de bulunan müzisyenlerle yeniden oluşturdu. Okay Temiz & Oriental Wind’in henüz “dünya müziği”nin adı konmamışken başlayan yolculuğu, sayısız performansın ardından 31. Akbank Caz Festivali sahnesinde.

9 Ekim Cumartesi, 20:30

Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan

Piyanist ve besteci Baki Duyarlar, “JazzArk Project” ile eski Türk usulleri ve makamlarını cazın modern tınılarıyla buluşturuyor. JazzArk Project Akbank Caz Festivali’ndeki performansında iki konuğu, Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan’ı ağırlayacak.

Babylon

2 Ekim Cumartesi, 20:30

Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris

Yirmi yıldır Amsterdam’da yaşayan klarnet sanatçısı ve besteci Oğuz Büyükberber, çağdaş kompozisyon, caz ve Türk müziği unsurlarını kaynaştırdığı stili ile tanınıyor. İçlerinde ECM ve Blue Note gibi önde gelen plak şirketlerinden albümlerin de bulunduğu 50’nin üzerinde albümde yer alan Büyükberber, dünyanın birçok yerinde konserler verdi, uluslararası üne sahip orkestralara besteler yazdı, elektro-akustik ve görsel-işitsel performanslar düzenledi.

10 Ekim Pazar, 20:30

Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik

Besteci, piyanist, şarkı yazarı, vokalist ve eğitimci Selen Gülün, “Kadınlar Matinesi” projesini, 2013’te vefat eden Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek gecede, 31. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyor. “Kadınlar Matinesi” fikri, 2011’de ortaya çıktı. Selen Gülün’ün, Donne in Musica Vakfı’nın daveti üzerine Türkiye’den kadın müzisyenlerin son dönem işlerinden derlediği seçki, Roma Donne in Jazz Festivali'nde İtalyan müzisyenlerle birlikte seslendirildi. Yıllar içinde olgunlaşan proje, 2017’de aynı adlı albümle dinleyiciyle buluştu. Türkiye’de sanatsal formlardan uzaklaşmadan, popüler çizginin dışında kalarak kendi müziğini yazıp çalan, kaydeden, yayımlayan kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “Kadınlar Matinesi”, şimdiye kadar 33 kadın besteci ve şarkı yazarını ağırladı. Akbank Caz Festivali’ndeki gecede Selen Gülün ve sahneyi paylaştığı yol arkadaşları Kamucan Yalçın, Ezgi Daloğlu, Ceyda Köybaşıoğlu ve Monika Bulanda’ya Çağıl Kaya, Jülide Özçelik ve Özge Fışkın eşlik edecek.