31,5 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Müyesser Yıldız'dan Erdoğan'ın o sözlerine gönderme; "Sanırım yarın bu haberleri okuyanları içeri tıkacaklar"

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’e “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davanın savcılık mütalaasını verdi. Yıldız ve Dükel'in 31,5 yıla kadar hapsi istendi. 8 Mart'a ertelenen duruşma ile ilgili gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında canlı yayına katılan Müyesser Yıldız, Erdoğan’ın hapse girdiği dönem söylediklerine göndermede bulundu. Yıldız, "Haber yazanları içeri tıkıyorlar, sanıyorum ki yarın haber okuyanları da içeri alacaklar. Eğer biz ceza alırsak bir sonraki aşama bu olacak" dedi.

Erdoğan hapse girdiği dönemde "Eskiden bu ülkede şiir yazanları hapse atarlardı, şimdi şiir okuyanları hapse atıyorlar. Korkarım ileride şiir dinleyenleri de hapse atacaklar!” demişti.

Davayı 'siyasi' olarak niteleyen Yıldız "Gazetecilik yargılanıyor" dedi. Yıldız "Türk yargı sistemi ortada" diye konuştu.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’e “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davanın savcılık mütalaasını verdi. Yıldız ve Dükel'in 31,5 yıla kadar hapsi istendi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Müyesser Yıldız, İsmail Dükle ve Erdal Baran’ın "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlamalarından 14 yıldan 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Erdal Baran'ın tutukluluk halinin, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in adli kontrollerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Mart, saat 09:30'a erteledi.

TIKLAYINIZ - Savcılık mütalaasını verdi; gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in 31,5 yıla kadar hapsi istendi